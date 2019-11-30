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منوعات

خطة في منتهى الذكاء.. الشرطة تفشل في ضبط مجرمين بسبب زحام البلاك فرايداي

السبت 30/نوفمبر/2019 - 04:36 ص
صدى البلد
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مريم صليب
يستغل المواطنين أي فرصة لشراء المنتجات بأسعار أرخص من المعتادة ، ذلك اليوم الذي ينتظره أشخاص كثيرة حول العالم بحيث تكتظ المولات التجارية ومحلات الملابس والأحذية بالمواطنين نظرا للخصومات الهائلة التي تقدمها .

يستغل الخارجون عن القانون أي زحام للتغلغل بين الناس والاختفاء عن أعين الشرطة لعدم الإمساك بهم ، كما فعل هؤلاء اللصوص في هولندا و سرقوا أموالا طائلة من أحد المحلات التجارية ولكن بسبب الزحام الشديد في الشوارع لم تتمكن من الإمساك بهم ، وفقا لما ورد في صحيفة "ديلي ميل" .

استغل اللصوص الزحام الشديد على محلات الملابس وعدم قدرة الشرطة اقتحام وتفتيش هذا الكم الهائل من المواطنين ، فقاموا بجريمتهم وفروا هاربين .

حاول مواطنون إيقافهم إلا أنهم تورطوا في جريمة أخرى وهي طعن أحدهم أثناء ركضهم من الشرطة للتخلص وبذلك الطعن زادت عدد الجرائم التي لحقت بهم .
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