خطة في منتهى الذكاء.. الشرطة تفشل في ضبط مجرمين بسبب زحام البلاك فرايداي

يستغل المواطنين أي فرصة لشراء المنتجات بأسعار أرخص من المعتادة ، ذلك اليوم الذي ينتظره أشخاص كثيرة حول العالم بحيث تكتظ المولات التجارية ومحلات الملابس والأحذية بالمواطنين نظرا للخصومات الهائلة التي تقدمها .



يستغل الخارجون عن القانون أي زحام للتغلغل بين الناس والاختفاء عن أعين الشرطة لعدم الإمساك بهم ، كما فعل هؤلاء اللصوص في هولندا و سرقوا أموالا طائلة من أحد المحلات التجارية ولكن بسبب الزحام الشديد في الشوارع لم تتمكن من الإمساك بهم ، وفقا لما ورد في صحيفة "ديلي ميل" .



استغل اللصوص الزحام الشديد على محلات الملابس وعدم قدرة الشرطة اقتحام وتفتيش هذا الكم الهائل من المواطنين ، فقاموا بجريمتهم وفروا هاربين .



حاول مواطنون إيقافهم إلا أنهم تورطوا في جريمة أخرى وهي طعن أحدهم أثناء ركضهم من الشرطة للتخلص وبذلك الطعن زادت عدد الجرائم التي لحقت بهم .