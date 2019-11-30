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منوعات

طباخ السم بيدوقه.. أم تدمر ابنها نتيجة عملها في المخدرات

السبت 30/نوفمبر/2019 - 03:21 ص
مخدرات
مخدرات
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عزة عاطف
كما يقال "طباخ السم بيدوقه"، انشأت الأم معملًا لصناعة المخدرات لكن لسوء الحظ لم تنفعها صناعة المواد المدمرة إلا في إفساد حياتها حيث كانت على وشك أن تفقد ابنها إلى الأبد.

لم يمتلك الأمريكي «براين آدمز» البالغ من العمر 16 عامًا سوى فرصة بنسبة 5% للبقاء على قيد الحياة، بعد أن أثارت صناعة المخدرات التي شرعت فيها والدته «أماندا سكاردوتوس» انفجارًا غمر جسده بلهيبه.

وقد تم الحكم عليها بالسجن لمدة 6 سنوات على الأقل في أعقاب الحادثة، التي نشأت بسبب استخدامها للبوتان لمعالجة زيت التجزئة، فأحدث انفجار هائل أسفر عن دخول ابنها في حالة حرجة بعدما أحرقه اللهيب.

وقد خضع براين من مدينة ديترويت في ولاية ميشيجان لعملية جراحية لاستئصال القصبة الهوائية في وقت لاحق وذلك لمساعدته على التنفس. لكن الجراحين حذروا فيما بعد والد براين من تكون أنسجة وندوب قد تمنعه من التحدث إلى الأبد.
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