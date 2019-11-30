ولي الله الكاذب وتابعه قُفه !!

ما أكثرهم هذه الأيام وما احقرهم !! اعني ذوي الجلابيب والطواقي الكاذبة والزبائب والذقون الخادعة والصالونات والخُطب اللامعة والصلوات والمناسك الشائعة.. اكتب اليوم عن أحدهم من خلال قصة أقصر من القصيرة، فمن يستشعر اثناء القراءة انها ليست بقصة من وحي خيالي أو يستشعر أنها قصة خيالية فالنتيجة واحدة بالنسبة لي ولغيري عدا اثنان دونً عن مصر كلها هما الولي الكاذب وتابعه خريج السجون فالي هناك ..





يُحكي ان دكتور بلا دكتوراه - وما أكثرهم في زمننا الأغبر هذا - لعب الحظ معه دورًا كبيرًا منذ ان كان يعمل في وظيفة أقل من البسيطة بالمملكة العربية السعودية بسبعينات القرن الماضي والزهر لعب معه ( واتغيرت الأحوال ) كما قال الشاعر الغنائي الكبير في أغنية شيبه الشهيرة وأكثر !! وأصبح الولي الكاذب من ضمن قائمة رجال الاعمال الأشهر في بر مصر وازدادت ثروته وازداد بالتالي معها نفوذه واستطاع وببراعة ان يحصل علي لقب رجل كل العصور !!

نعم ولي الله الكاذب رجل لكل العصور فلله الحمد اننا استطعنا نحن المصريون دون غيرنا من كافة الشعوب الارض ان نشهد عدة عصور في غضون ثلاثة سنوات فقط منذ العام ٢٠١١ وحتي العام ٢٠١٤ ، فهو كان عضوًا بارزا بالحزب الوطني الديمقراطي في عهد الرئيس مبارك وكان وقتها من اشد المغرمين بعملية التوريث وبعدها فوجئنا به رجلا وطنيا مدافعا عن سيناء - التي دائما ما يصفها بالحبيبة - نظرًا لاستثماراته الكبيرة بها من جهة ومن جهة اخري لعلاقاته الوطيدة بقبائلها فلم يفوت ولي الله الكاذب الفرصة كي يظهر بمظهر المدافع عن امن مصر القومي امام المجلس العسكري حاكم مصر وقتها.





لكن سرعان ما تغيرت ميوله واتجاهاته الوطنية مع ركوب الغخوان كرسي الحكم في مصر واستغل نفوذه السيناوي لخدمتهم وخدمة اغراضهم الدنيئة وخرج علي الملأ ( رجل الحزب الوطني ) وأعلن علي الشاشات بمنتهي البجاحة انه في الأساس إخواني أبًا عن جَد والتقط الصور التذكارية مع المرشد والرئيس وأفراد الجماعة المشبوهة وقيادتها دون أن يشعر بحمرة الخجل !!

ولي الله الكاذب كما دعم الإخوان وأعوانهم من حماس - والأنفاق تشهد - كانت ملذاته وشهواته تسير في خط موازي دون انقطاع فما المانع ان يرتدي عباءة وجلباب ويرفعهما إذا لزم الامر!!





ما المانع أن يقوم بتطليق فلانة من زوجها - بمنتهي الخسة - ليتزوجها شفهيًا وينال منها بمنتهي الدناءة والحقارة !! ما المانع ان يساعد علانة علي الظهور ببرنامج تليفزيوني ( مثلًا ) مقابل التهامها والتمتع بها جنسيًا !! ولي الله الكاذب دائمًا وأبدًا يفعل الشئ ونقيضه فهو رجل ضد الخمر ولكنه ذاهب العقل وشخص ملتزم ووقور لا يمانع ان يجري في مكتبه وراء انثي ليحصل علي قبلة !! مصليا محبًا للرسول عليه الصلاة والسلام - او هكذا يروج - ولا يدع فرصة لممارسة الجنس مع نجمة ( عفي علي أنوثتها الزمن ) بعد أن ينتج لها عملا أو مغازلة نجمة أخري بمقارنة أخلاقها بأخلاق سيد الخلق عليه الصلاة والسلام الذي يدعي عليه كذبًا وافتراءًا انه يراه دائمًا من خلال الرؤي بل ويتحدث معه في شئون الأمة !! الولي الكاذب يُسلم نفسه للدجالين المصريين منهم والمغاربة ويستعين بهم ويصلي الفرض بفرضه بالزاوية الخاصة به بقصره !! يسعي لفتح مقبرة اثار مثلًا لبيع محتوياتها ويروج ان التراب المصري أغلي عنده من أولاده !!

يجوز ان حُبه للظهور والتملق جعله يثق بقُفه رغم كل ما تعانيه سمعته من عوار بدءًا من الميول الجنسية الشاذة وفنون القوادة وصولا للسجن في قضايا رشوة واختلاس !! نعم هذه سمعة تابعه قُفه والجميع يعلم ذلك منذ القرن الماضي وصحيفة السوابق لا تكذب ، تلاقت ميول الاثنان قُفه وابوه ( كما يحلو لقُفه ان يناديه ) وبدأ قُفه يسيطر تدريجيا علي الولي الكاذب وأصبح ذراعه الأيمن بلا منازع ومضيا في طريقهما الشرير سويًا فالاول مستفيدا من تسهيلات الثاني ومؤمنًا بوعوده وصفقاته وعلاقاته التي يروج لها دائمًا بحرفية عالية والثاني مستفيدًا من الاول وأمواله وسفرياته ودعمه الدائم له بجريدة مثلا او قناة إلخ ..

الجدير بالذكر ان الولي الكاذب كثيرًا ما يروج لعلاقته الوطيدة بابن مسئول كبير بالدولة وان صبيه قُفه كثيرًا ما يروج انه علي علاقة بجهاز امني خطير يسهل له مأموريات وهمية لا يصدقها سوي الولي علي الرغم من ان قُفه تم استبعاده من انتخابات مجلس النواب القادمة بسبب صحيفته الجنائية الا ان الولي لازال مصدقًا قوة قُفه وصلته القوية بالجهاز الأمني الخطير ! كل يغني علي ليلاه,