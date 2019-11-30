محمد صلاح يقود ليفربول في نزهة محلية أمام برايتون في الدوري الانجليزي

يستضيف ليفربول في الخامسة من مساء اليوم السبت، برايتون أحد أبناء النصف الأسفل من جدول الترتيب لصالح الجولة الـ14 بالدوري الانجليزي "بريميرليج"، في لقاء أشبه بالنزهة بالنسبة لرجال استاد آنفيلد، بعد التعثر الأوروبي أمام نابولي في دوري الأبطال.



تعادل ليفربول أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا بهدف لمثله، لتضيع على الفريق فرصة حسم التأهل لدور الـ16، ويحتاج إلى فوز يعيد إليه الثقة التي تحلى بها منذ بداية الموسم.



ويمتلك ليفربول الذي لا يُقهر حتى الآن 37 نقطة في الدوري الانجليزي جمعها خلال 13 جولة ماضية، أما برايتون فقد تمكن من جمع 15 نقطة ويحتل المركز الـ12 بجدول البطولة.



ولم يعرف برايتون أي نتيجة إيجابية خلال زياراته للأندية الكبرى خلال الموسم الحالي، حيث سقط أمام مانشستر سيتي برباعية نظيفة، وتشيلسي بهدفين دون رد، ولم يسجل سوى هدف وحيد أمام مانشستر يونايتد في لقاء حسمه الشياطين الحمر بثلاثة أهداف.



محمد صلاح، الذي عاد إلى المشاركة مع ليفربول أمام نابولي، بعد الغياب في لقاء كريستال بالاس يأمل أن يواصل شهيته التهديفية بعدما كان قد أحرز هدفًا أمام مانشستر سيتي قبل التوقف الدولى، ليصل إلى 6 أهداف هذا الموسم، لكن يظل أمامه مشوار ليقطعه من أجل مناطحة جيمي فاردي متصدر الهدافين بـ12 هدفًا.



ويبدو برايتون طريقًا ممهدًا أمام محمد صلاح للتسجيل من جديد حيث أنه تمكن من زيارة شباك الفريق في 3 مباريات من أصل 4 لعبهم أمامه، وساهم في 5 أهداف ضد منافس اليوم في بطولة الدوري.