ألف سلامة عليك يا حمودة | لطيفة تساند محمد فؤاد في وعكته الصحية

ساندت الفنانة لطيفة، الفنان محمد فؤاد، في الوعكة الصحية التي تعرض لها، ونُقل على إثرها لأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة.



ونشرت لطيفة، صورة، عبر حسابها على انستجرام، لـ محمد فؤاد، وعلقت عليها : «الف سلامه عليك يا حموده الطيب الغالى #محمد _فؤاد».



وكان طاهر فؤاد (ابن عم النجم محمد فؤاد - ومدير أعماله)، قال إن الأطباء طمأنوهم على صحة النجم؛ بعد تعرضه لوعكة صحية، عصر اليوم الجمعة، 29 من نوفمبر، ودخوله أحد المستشفيات.



وأضاف طاهر فؤاد، في تصريح لـ صدى البلد، أن «فؤاد» شعر بإعياء بعد ارتفاع في ضغط الدم، ومعدل السكر، ومن ثم تم نقله إلى أحد المستشفيات بالقاهرة؛ لتلقي العلاج.



وأوضح طاهر فؤاد، أن الأطباء المعالجين قرروا وضع محمد فؤاد تحت الملاحظة الطبية لمدة يومين؛ للاطمئنان على استقرار حالته الصحية، مشيرًا إلى أنه ينتظر خروجه من المستشفى غدًا السبت 30 من نوفمبر.



وخضع النجم محمد فؤاد، إلى بعض الفحوصات الطبية، بمجرد وصوله إلى أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، إثر تعرضه لوعكة صحية أصابته، عصر اليوم الجمعة.



وأجرى محمد فؤاد رسما للقلب داخل المستشفى، للإطمئنان على حالته، وبدأ تلقي العلاج.



وبدا «فؤاد» واعيًا ويتحدث مع الأطباء، في الصور التي نشرها أهله وأقاربه على السوشيال ميديا.