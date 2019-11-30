النعيمي يشارك في المهرجان الطبي الإعلامي للرعاية المتكاملة بدبي

يستعد الدكتور فاضل النعيمي، للمشاركة في المهرجان الطبي الاعلامي للرعاية المتكاملة بدبي.



وحصل الدكتور فاضل النعيمي مؤخرا على جائزة الابداع الطبي في التجميل، كما أنه يدرس تقديم برنامج بعنوان حياة طبيب.



ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على إحدى الفضائيات العربية، يتناول حياة الأطباء وكيف يتعاملون مع المشاكل التي تواجههم يوميا من المرضى.



ونوه بأن البرنامج يتناول أيضا الحياة الأسرية الخاصة بالاطباء وكيف يتعاملون مع الوقت، خصوصا حق الاسرة لا سيما وأن الاطباء يعملون بدون وقت محدد وليس لهم مواعيد في كثير من الأحيان.



وشدد على الأطباء الجدد بمتابعة كل جديد والاستمرار في التعلم لتحقيق أحلامهم، خصوصا في ظل ذلك التنافس الشديد.



وقال الدكتور فاضل النعيمي إن حصوله على جائزة الابداع الطبي في التجميل جاء نتيجة جهد ومثابرة طوال حياته العملية التي تعلم فيها الكثير.



وبدأ الدكتور فاضل النعيمي في التحضير لبرنامج بعنوان حياة طبيب، من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على إحدى الفضائيات العربية.



ويتناول البرنامج الذي يقدمه الدكتور فاضل النعيمي حياة الأطباء وكيف يتعاملون مع المشاكل التي تواجههم يوميا من المرضى.



كما يتناول البرنامج، الحياة الأسرية الخاصة بالأطباء وكيف يتعاملون مع الوقت، خصوصا حق الأسرة لاسيما وأن الأطباء يعملون بدون وقت محدد وليس لهم مواعيد في كثير من الأحيان.