النجم الساحلي: حكم مباراة الأهلي جيد.. وسنفتح التحقيق مع من كرم رمضان صبحي

أكد قيس عاشور المتحدث الرسمي باسم نادي النجم الساحلي التونسي أهمية الفوز الذي حققه فريقه على نظيره الأهلي في مواجتهما مساء الجمعة.



وقال قيس عاشور في تصريحات تلفزيونية بفضائية "الحدث اليوم"، عبر برنامج "الملعب مع شلتوت": "كنا نحتاج لهذا الفوز لأننا نمر بفترة صعبة في الأونة الأخيرة على مستوى الإدارة والرياضة".



وأضاف: "حاولنا أن نعلي من المعنويات ونتعاقد مع مدرب من الحجم الكبير ونكون فريق، اليوم لعبنا وسيطرنا وتمكنا من الفوز، ومقابلة كبيرة قام بها النجم الساحلي".



وتابع: "خبرة خوان كارلوس جاريدو السابقة ساعدته أن يقرأ مفاتيح الأهلي، ولاعبي النجم كانوا منضبطين في الملعب وانتشار جيد، خلقنا 4 أو 5 فرص صريحة في اللقاء، الأهلي لم يكن الفريق الذي نعرفه ولم يكن يومه تمامًا وكان غائبًا، الأهلي لعب كرات طويلة ولم يهدد مرمى النجم الساحلي".



واستكمل: "كان يجب أن ننتصر بأكثر من هدف في المباراة، الأهلي لم يكن راضي عن حكم ولكن حسب ما رأيت ادائه كان جيدًا".



وواصل: "الأهلي والهلال السوادني ستكون مباراة صعبة والأهلي يريد ان يقلل الفارق سيكون لقاء صعب على الهلال".



وأتم: "المشادة التي حدثت بين اللاعبين بعد المباراة كانت بسيطة، وتدخل المسئولين وتم احتواء الأمر، مواجهة الفريقين يكون فيها حماس مفرط في بعض الأحيان".



واختتم متحدثًا عن تكريم رمضان صبحي لاعب الأهلي: "الإدارة لم تكن على علم بهذا التكريم لأنه تصرف فردي من المرافق للبعثة، وسيتم الاجتماع به والاستماع له بعد انتهاء رحلة الأهلي وعودته لمصر".