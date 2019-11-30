ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

النجم الساحلي: حكم مباراة الأهلي جيد.. وسنفتح التحقيق مع من كرم رمضان صبحي

السبت 30/نوفمبر/2019 - 03:11 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
Advertisements
محمد رشاد
أكد قيس عاشور المتحدث الرسمي باسم نادي النجم الساحلي التونسي أهمية الفوز الذي حققه فريقه على نظيره الأهلي في مواجتهما مساء الجمعة.

وقال قيس عاشور في تصريحات تلفزيونية بفضائية "الحدث اليوم"، عبر برنامج "الملعب مع شلتوت": "كنا نحتاج لهذا الفوز لأننا نمر بفترة صعبة في الأونة الأخيرة على مستوى الإدارة والرياضة".

وأضاف: "حاولنا أن نعلي من المعنويات ونتعاقد مع مدرب من الحجم الكبير ونكون فريق، اليوم لعبنا وسيطرنا وتمكنا من الفوز، ومقابلة كبيرة قام بها النجم الساحلي".

وتابع: "خبرة خوان كارلوس جاريدو السابقة ساعدته أن يقرأ مفاتيح الأهلي، ولاعبي النجم كانوا منضبطين في الملعب وانتشار جيد، خلقنا 4 أو 5 فرص صريحة في اللقاء، الأهلي لم يكن الفريق الذي نعرفه ولم يكن يومه تمامًا وكان غائبًا، الأهلي لعب كرات طويلة ولم يهدد مرمى النجم الساحلي".

واستكمل: "كان يجب أن ننتصر بأكثر من هدف في المباراة، الأهلي لم يكن راضي عن حكم ولكن حسب ما رأيت ادائه كان جيدًا".

وواصل: "الأهلي والهلال السوادني ستكون مباراة صعبة والأهلي يريد ان يقلل الفارق سيكون لقاء صعب على الهلال".

وأتم: "المشادة التي حدثت بين اللاعبين بعد المباراة كانت بسيطة، وتدخل المسئولين وتم احتواء الأمر، مواجهة الفريقين يكون فيها حماس مفرط في بعض الأحيان".

واختتم متحدثًا عن تكريم رمضان صبحي لاعب الأهلي: "الإدارة لم تكن على علم بهذا التكريم لأنه تصرف فردي من المرافق للبعثة، وسيتم الاجتماع به والاستماع له بعد انتهاء رحلة الأهلي وعودته لمصر".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النجم الساحلي يكشف سبب رفض الكاف تأجيل مباراة الأهلي.. فيديو

النجم الساحلي يكشف لـ صدى البلد حقيقة التعاقد مع جاريدو .. والإسباني يرفض التعقيب

خاص | جاريدو مدربًا للنجم الساحلي ويصطدم بالأهلي في دوري الأبطال

النجم الساحلي يكشف موقف جاريدو من مواجهة الأهلي.. وموعد الإعلان الرسمي

النجم الساحلي يكشف لـ صدى البلد ملعب مباراة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

النجم الساحلي يفتح تحقيقا مع موظف حول واقعة تكريم رمضان صبحي ..فيديو

ترشيحاتنا

أخبار الزمالك اليوم.. فوز على الأهلي مفاجأة من الاتحاد الأفريقى قبل مباراة مازيمبى

يفعلها الكثيرون.. 7 أمور نهى عنها رسول الله بين صلاتي المغرب والعشاء

صحية بامتياز .. ماذا يحدث للجسم عند تناول فاكهة الكاكا

فستان ريش.. لقاء الخميسي بإطلالة مميزة في ختام مهرجان القاهرة

الأهلي يخسر أمام النجم الساحلي بدور المجموعات بهدف | فيديو

ضربه بـ الشلوت وطعنه بمطواه | طالب الدقهلية المعتدى عليها من زميله فى المدرسة يروى تفاصيل الحادث

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مي عمر الأبرز.. 5 فساتين مثيرة على الريد كاربت

طباخ السم بيدوقه.. أم تدمر ابنها نتيجة عملها في المخدرات

بساطة وأناقة.. نجمات اخترن فساتين بسيطة في ختام مهرجان القاهرة السينمائي