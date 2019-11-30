طلبته للزواج .. ورد فعل مفاجئ من الحبيب

يبدأ الحب أولا بنظرات الإعجاب حتى يصل إلى المرحلة الأكثر أهمية في العلاقة هي البوح بالمشاعر ومصارحة الآخر وتلك الخطوة لا يقوم بها الجبناء، فالشجعان فقط القادرين على ذلك.





حسب ما ورد في صحيفة " ميترو" أن كيتلي البالغة من العمر 22 عام تروي أنها قررت ذات يوم مصارحة حبيبها بحبها الشديد له وإنهاء فترة الإعجاب والمغازلة الرقيقة ولتبدأ علاقتهما في تحور جديد .





قامت كيتيلي بإحضار خاتم الخطوبة وذهبت في عشاء رومانسي مع حبيبها وهي تخطط أن تصارحه بكل ما في داخلها وذلك دون أن تمهد له وتكون بمثابة مفاجأ .





إلا أن الحب في بعض الأحيان يجعلنا نعيش حالة من توارد الخواطر مع من نحبهم، بالفعل كان يبادلها خطيبها نفس المشاعر وقرر أيضا أنه في تلك الليلة أن يعترف بحبه لها.



