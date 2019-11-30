الفندق.. عرض مسرحي على خشبة ألسن عين شمس.. 10 ديسمبر

اختتم فريق التمثيل المسرحي بكلية الألسن جامعة عين شمس، المشارك في فعاليات مهرجان الاكتفاء الذاتى للعروض المسرحية للكليات بالجامعة، التدريبات النهائية لعرضهم بعنوان "الفندق".





وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وحضر العرض الدكتور ناصر عبد العال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وطلاب الاتحاد ورئيس اتحاد الطلاب الحالي والسابق، لمساندة زملائهم الطلاب.وسيقوم فريق التمثيل المسرحي للكلية بتقديم عرضه خلال أيام ١٠، ١١، ١٢ من ديسمبر القادم على مسرح الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.