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أخبار العالم

طعن لندن.. لقطات جديدة توثق مفاجأة خلال الهجوم الإرهابي.. فيديو

السبت 30/نوفمبر/2019 - 03:25 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم السبت، لقطات جديدة لهجوم الطعن عند منطقة جسر لندن توثق لحظة تصدي أحد البريطانين لمنفذ الهجوم الذي أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين.

ويظهر في مقطع الفيديو أحد البريطانين وهو يحاول صد المهاجم عبر استخدام "طفاية حريق" وهو الأمر الذي استفز الأخير بشدة لدرجة أنه حاول الانقضاض على الأول في محاولة لطعنه، إلا أن قوات الشرطة تمكنت من السيطرة عليه وطرحه أرضا.

وكانت الشرطة أعلنت منذ قليل أن منفذ الهجوم يدعى عثمان خان وويبلغ من العمر 28 عامًا، وأن السلطات كانت تراقبه منذ إدانته بالإرهاب عام 2012 ودخوله السجن حتى بعد إطلاق سراحه في ديسمبر 2018.

وأشارت الشرطة إلى أنها لا تبحث في الوقت الراهن عن أي شخص آخر على صلة بالهجوم.

وكانت الشرطة البريطانية قد أعلنت يوم الجمعة أن رجلا يرتدي حزاما ناسفا زائفا كان قد طعن عددا من الأشخاص بالقرب من جسر لندن قبل أن يطرحه المارة أرضا.

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