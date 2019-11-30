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منوعات

تموين الشهر.. احذر من الثقوب التي يخرج منها النمل في منزلك.. فيديو

السبت 30/نوفمبر/2019 - 07:53 ص
صدى البلد
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مريم صليب
قد لا تهتم للشقوق الصغيرة التي يحفرها النمل في الحائط إلا أن الشتاء قادم و تكون تلك الشقوق الحصن الآمن بالنسبة للنمل و قد لا تصدق أن تكون تلك الشقوق تخبئ فتات الطعام الذي يحمله النمل منذ عدة شهور .

تداول رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ، ظهر خلاله سرب من النمل و هو يخرج مخزونه من الطعام الذي كان يخبئه في الشقوق و الجحور تحت الأرض خوفا من ضياعه .

يظهر في المقطع ، حبات الأرز التي جمعها النمل في وقت كبير و حافظ عليها من ميه الأمطار تحت الأرض حتى لا تتلف و بعد إنتهاء المطر قام بإخراجها حتى لا تتعفن .

يخرج النمل من الشقوق كم هائل من حبات الأرز و بعد الحبوب الآخرى ، المشهد الذي قد يصيبك بالصدمة بسبب قدرته على تخزين كل ذلك العدد .
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