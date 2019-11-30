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منوعات

فقدت نصف وزنها دون تدخل جراحى.. امرأة تعانى من 20 رطلًا جلدا زائدا.. شاهد

السبت 30/نوفمبر/2019 - 06:46 ص
فقدان الوزن
فقدان الوزن
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عزة عاطف
حذرها الأطباء مرارًا وتكرارًا من وزنها الزائد ومما قد يخلفه ذلك عليها بالضرر، بعد أن وصل وزنها إلى 420 رطلًا، ولكن الكارثة كانت عندما استمعت إليهم وفقدت وزنها بالفعل.

نجحت الأمريكية «كاثرين شانكلين» في فقدان ما يزيد عن نصف وزنها بشكل طبيعي دون الحاجة إلى تغيير مسار المعدة أو عمليات شفط الدهون، لكن بمجرد أن فقدت وزنها لم تعرف ماذا عليها أن تفعل في الجلد الزائد.

تعاني كاثرين الآن من حوالي 20 رطلًا من الجلد الزائد بعد أن فقدت أكثر من نصف وزن جسمها، وهي حاليًا في انتظار إجراء عملية جراحية تخلصها من كل هذا الجلد.

أصيبت كاثرين بالعديد من الأمراض بسبب السمنة، بما في ذلك تكيس المبايض، اضطرابات المناعة، ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري، فقد حذرها الأطباء مرارًا وتكرارًا من أنها تعرض حياتها للخطر بسبب وزنها.

كانت مقاس بنطالها يصل إلى 6 إكس لارج، وقد حثها الأطباء على إجراء جراحة لتغيير مسار المعدة بعد تحذيرات متعددة حول صحتها، لكن كاثرين صمدت وقررت أن تفقد 260 رطلًا بشكل طبيعي دون الحاجة إلى أي تدخل جراحي.

ومع ذلك فقد ظهرت لها كارثة أخرى غير الوزن الذي استغرقها 3 سنوات لفقدانه، حيث تنتظر الآن إجراء عملية جراحية لإزالة 20 رطلًا من الجلد الزائد.
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