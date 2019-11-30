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فن

بوسى بالأسود على الانستجرام ...صور

السبت 30/نوفمبر/2019 - 07:32 ص
بوسى
بوسى
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كريم ناصر
نشرة الفنانة بوسى صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى بموقع الصور و الفيديوهات الشهير الانستجرام .

وظهرت بوسى بالصورة باطلالة بالاسود مميزة .

ويذكر أن النائب العام أصدر قرارا رقم ٣٩٠ و٣٩١، ضد المطربة ياسمين محمد شعبان والشهيرة بـ"بوسي"، يفيد بمنعها من السفر وعدم مغادرة البلاد، بسبب الأحكام الصادرة ضدها، وذلك حسبما أكد أشرف مسعود محامي فطين "زوج بوسي السابق"، في تصريحات صحفية.

وأشار أشرف مسعود إلى أن هذا القرار الصادر، يأتي بناء على الحكم النهائي الصادر ضد بوسي بالحبس ٣ سنوات في جريمة إصدار شيك بمبلغ ٢ مليون جنيه، بدون رصيد وهو واجب التنفيذ، بالإضافة إلي الحكم الغيابي الصادر من محكمة الهرم بالحبس ٣ سنوات و١٠٠ ألف جنيه كفالة، بسبب شيك بمبلغ ١٥ مليون جنيه.
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