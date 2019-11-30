ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

لتجنب الإحراج .. حيلة خفية لقراءة رسائل إنستجرام دون فتحها

السبت 30/نوفمبر/2019 - 06:36 ص
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
نقع دائما في فخ الإحراج حيث يرسل لنا البعض رسائل من خلال الرسائل المباشرة على موقع الصور إنستجرام و لكن أحيانا لا نريد أن تظهر للمرسل أننا قرأنا و لم نرد .. و إليك الحل .

نشرت صحيفة " the sun" 'طريقة يمكن إستخدامها مع بعض الأشخاص المزعجين أحيانا بحيث تمكننا من قراءة الرسائل دون الوقوع في فخ الإحراج في خطوات بسيطة .

-تحديد شخص ما على إنستجرام، إما من خلال خدمة الرسائل المباشرة، من خلال إختيار رمز الخدمة في أعلى الشاشة على اليمين للدخول إلى الدردشة مع الشخص الذي ترغب في تحديده من خانة الرسائل المباشرة .

-الضغط على أيقونة "i" في أعلى يمين الشاشة، ثم اختيار ميزة (Restrict)، وتقييد الحساب غير المرغوب فيه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استخدمها الآن.. أفضل 6 حيل على واتساب

أبرزها التدمير الذاتي .. دليلك الكامل لاستخدام أحدث ميزات واتساب

طريقة لاستعادة دردشات واتساب المحذوفة بكل سهولة

أخيرا.. تحديث جديد من واتس اب يقضي على الإزعاج

WhatsApp يطرح تحديثا جديدا.. تفاصيل

مش هتحتاج موبايل.. طريقة فتح رسائل Instagram على اللاب توب

ترشيحاتنا

لتجنب الإحراج .. حيلة خفية لقراءة رسائل إنستجرام دون فتحها

30 نوفمبر ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك؟

توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 11/30 /2019 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

شاهد .. بفستان كحلي.. رقصة شيرين رضا على الريد كاربت

نجم الأهلى يصف أحمد فتحى بـ "ميلنر" و يشيد به فى لقاء النجم.. فيديو

مصطفى يونس: النجم الساحلي كان مرعوبا من الأهلي والحكم أفسد اللقاء .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فقدت نصف وزنها دون تدخل جراحى.. امرأة تعانى من 20 رطلًا جلدا زائدا.. شاهد

جلد تعبان... طليقة على ربيع تشعل الـ سوشيال ميديا

زوجها أبيها السجين دون علمها.. طفلة يمنية 9 سنوات مطلوبة في بيت الطاعة.. فيديو