لتجنب الإحراج .. حيلة خفية لقراءة رسائل إنستجرام دون فتحها

نقع دائما في فخ الإحراج حيث يرسل لنا البعض رسائل من خلال الرسائل المباشرة على موقع الصور إنستجرام و لكن أحيانا لا نريد أن تظهر للمرسل أننا قرأنا و لم نرد .. و إليك الحل .



نشرت صحيفة " the sun" 'طريقة يمكن إستخدامها مع بعض الأشخاص المزعجين أحيانا بحيث تمكننا من قراءة الرسائل دون الوقوع في فخ الإحراج في خطوات بسيطة .



-تحديد شخص ما على إنستجرام، إما من خلال خدمة الرسائل المباشرة، من خلال إختيار رمز الخدمة في أعلى الشاشة على اليمين للدخول إلى الدردشة مع الشخص الذي ترغب في تحديده من خانة الرسائل المباشرة .



-الضغط على أيقونة "i" في أعلى يمين الشاشة، ثم اختيار ميزة (Restrict)، وتقييد الحساب غير المرغوب فيه.

