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فن

شاهد.. برقصة جذابة.. لقاء الخميسي وخالد سليم يشعلان ختام مهرجان القاهرة السينمائي

السبت 30/نوفمبر/2019 - 06:10 ص
لقاء الخميسي وخالد
لقاء الخميسي وخالد سليم
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رامى المهدي
أشعلت الفنانة لقاء الخميسي ختام مهرجان القاهرة السينمائي برقصة نارية مع الفنان خالد سليم خلال مشاركتها في حفل ختام فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 41.

وتألقت النجمة لقاء الخميسي في إطلالة مبهرة على السجادة الحمراء خلال مشاركتها في حفل ختام فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، حيث ارتدت فستانا أسود مميزا مكشوف الأكتاف، ومزين بالريش من الأسفل، منحها إطلالة مميزة ومختلفة على السجادة الحمراء.

واختتمت ، فعاليات الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي انطلقت 20 نوفمبر الجاري بفيلم "الأيرلندي" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، وعرض خلالها أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، و84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يضاف إليها تنظيم منصة المهرجان "أيام القاهرة لصناعة السينما" عدد كبير من الندوات والمحاضرات والورش التدريبية.

وأقيم الحفل بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، ويخرجه هشام فتحي، وقدمته الإعلامية جاسمين طه زكي، وشهد تكريم مدير التصوير الإيطالي العالمي فيتوريو ستورارو، الحائز على أكثر من 50 جائزة دولية، منها 3 أوسكار، قبل أن تبدأ مراسم تسليم جوائز مسابقات المهرجان المختلفة، بحضور لجان التحكيم، ونخبة من النجوم وصناع الأفلام، يسبق ذلك عرض فيديو قصير يستعرض ما حدث خلال الدورة 41.
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