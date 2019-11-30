التشكيل المتوقع للزمالك امام فريق مازيمبي الكونغولي

استقر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بقيادة الصربي “ميتشو” على ملامح التشكيل الذي سيخوض به الفريق الأبيض مباراة مازيمبي الكونغولي.



ويخوض الفريق الأبيض مواجهة مازيمبي المقرر لها في الثالثة عصر اليوم السبت في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



ومن المتوقع أن يكون التشكيل كالتالي:



حراسة المرمى: محمد عواد.



خط الدفاع: عبدالله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبدالغني وحمدي النقاز.



خط الوسط: حازم إمام وفرجاني ساسي وأحمد سيد “زيزو” ويوسف إبراهيم “أوباما” ومحمد أوناجم.



خط الهجوم: مصطفى محمد