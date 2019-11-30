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منوعات

12 ساعة بحث.. كيف استقبل رجل كلبته المفقودة؟

السبت 30/نوفمبر/2019 - 07:26 ص
صدى البلد
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مريم صليب
يهوى بعض الأشخاص تربية الحيوانات ، عندما تملك روحا صغيرة و ترعاها و تراها تكبر أمام عينيك تشعر أنها أصبحت جزء من يومك وحياتك بشكل عام ، وخاصة الكلاب دائما أوفياء و تشعر معهم بأنك في أمان وتعتني بهم كأطفالك .

نشرت صحيفة " ديلي ميل" مقطع فيديو لرجل خمسيني في بريطانيا ، فقد كلبته ذات يوم أثناء خروجه مع أسرته للتسوق فخرجت الكلبة للتجول و لكنها لم تعد تلك طيلة الليل في ذلك اليوم .

شعر الرجل بالقلق على الكلبة و عندما دقت الساعة السادسة صباحا استيقظ و قرر النزول للبحث عنها ، بعد أن راجع كاميرات المراقبة المثبتة أعلى أحد المحلات التجارية القريبة منه للتأكد أن الكلبة سارت بعيدا عن المنزل .

وفي السابعة مساء اليوم ذاته هاتفه أحد المسئولين بأمن يحضر في صباح اليوم التالي لأنهم عثروا على حفرة قد تكون كلبته سقطت فيها .

ذهب الرجل في صباح اليوم التالي ليقابل ذلك المسئول الذي هاتفه ، قفز الرجل من الفرحة عندما سمع صوت كلبته فقام بعض العمال بالحفر حتى أنقذوا الكلبة و خرجت و احتضنها الرجل فقد كان مشهد مؤثر للغاية.

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