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فن

شاهد .. بفستان كحلي.. رقصة شيرين رضا على الريد كاربت

السبت 30/نوفمبر/2019 - 06:22 ص
بفستان كحلي رقصة
بفستان كحلي رقصة مثيرة لـ شيرين رضا
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رامى المهدي
أشعلت الفنانة لقاء شيرين رضا ختام مهرجان القاهرة السينمائي برقصة مثيرة خلال مشاركتها في حفل ختام فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 41.

وشاركت الفنانة شيرين رضا، في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وكانت تخطف الأنظار في كل مرة تظهر فيها، حيث كان الجميع مترقبا لما سترتديه على الـ"ريد كاربت".

وفيما يلي نرصد أبرز إطلالات شيرين رضا، منذ اليوم الأول لها في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 41 ،وحتى الختام، أمس الجمعة، حيث ظهرت الفنانة للمرة الاولى في الحفل بإطلالة جذابة، مرتدية فستانا باللون الكحلى وتميز بصيحة الكم الواحد، كما اتسم التصميم ببعض النقوشات التى زادت من جمال التصميم.

وكانت الإطلالة الثانية للنجمة شيرين رضا، بفستان شتوي قصير ذي أكمام يشبه الكاروهات، مع حقيبة يد باللون البرتقالي.

أما الإطلالة الثالثة لـ شيرين رضا، فكانت ببنطال طويل وواسع باللون الأسود ونسقت معه بلوزة أنيقة من الستان والشيفون وبتفصيلة غير اعتيادية تتناسب معها باللون الأسود الأنيق، وارتدت جاكيت قصير وبأكمام طويلة باللون الأسود الذى يبرز عن أناقتها وجمالها.

وكانت إطلالتها اليوم، في ختام مهرجان القاهرة السينمائي، بتنورة لامعة تشبه جلد السمك، مزينة بحزام أسود عريض على الخصر، مع سترة أوف وايت ذات أكمام، وجاءت إطلالتها محتشمة ومميزة .

واختتم أمس الجمعة، فعاليات الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي انطلقت 20 نوفمبر الجاري بفيلم "الأيرلندي" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، وعرض خلالها أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، و84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يضاف إليها تنظيم منصة المهرجان "أيام القاهرة لصناعة السينما" عدد كبير من الندوات والمحاضرات والورش التدريبية.

الحفل أقيم بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، ويخرجه هشام فتحي، وقدمته الإعلامية جاسمين طه زكي، وشهد تكريم مدير التصوير الإيطالي العالمي فيتوريو ستورارو، الحائز على أكثر من 50 جائزة دولية، منها 3 أوسكار، قبل أن تبدأ مراسم تسليم جوائز مسابقات المهرجان المختلفة، بحضور لجان التحكيم، ونخبة من النجوم وصناع الأفلام، يسبق ذلك عرض فيديو قصير يستعرض ما حدث خلال الدورة 41.
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