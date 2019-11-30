ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الكويت يسعى للتأهل لنصف نهائي خليجي 24 أمام عمان

السبت 30/نوفمبر/2019 - 05:47 ص
منتخب الكويت
منتخب الكويت
Advertisements
محمد رشاد
يسعى منتخب الكويت لضمان تأهله إلى الدور نصف النهائي بمسابقة كأس الخليج "خليجي 24" المقامة حاليًا في قطر عندما يواجه سلطنة عمان في الرابعة والنصف مساء اليوم بملعب "عبد الله بن خليفة"، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات.

وحقق منتخب الكويت بداية مثالية في بطولة كأس الخليج بعدما تغلب في الجولة الاولى على السعودية بثلاثية مقابل هدف، فيما سقط منتخب سلطنة عمان "حامل اللقب" في فخ التعادل السلبي مع البحرين.

ويتصدر منتخب الكويت جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، متفوقًا بفارق نقطتين على منتخبى سلطنة عمان والبحرين، بينما ظل رصيد منتخب السعودية خاليًا من النقاط.

ويتطلع منتخب الكويت لتحقيق الفوز الثاني على التوالي والوصول إلى النقطة السادسة من أجل ضمان التأهل إلى الدور نصف النهائي دون إنتظار مباراته الأخيرة مع البحرين، فيما يطمح منتخب سلطنة عمان لحصد النقاط الثلاث لتعزيز آماله في التأهل قبل مواجهة السعودية في الجولة الأخيرة.

ونجح منتخب الكويت فى استعادة ذاكرة الانتصارات بعد 5 مباريات متتالية لم يتذوق خلالها طعم الفوز فى بطولة كأس الخليج، وتعادل "الأزرق" فى مباراتين وخسر فى ثلاثة لقاءات ببطولة كأس الخليج، قبل أن يستعيد ذاكرة الانتصارات أمام السعودية.

وتحوم الشكوك حول مشاركة ثنائي منتخب الكويت بدر المطوع ومشاري غنام في مباراة اليوم بسبب الاصابة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل قرعة خليجي 24 بعد مشاركة منتخب السعودية

الافتتاح 26 نوفمبر | جدول مباريات كأس خليجي 24

في تصفيات كأس العالم 2022.. الكويت تهزم نيبال بهدف نظيف

الشوط الأول .. العراق يتقدم على قطر بهدفين فى افتتاح خليجي 24

العراق تفوز على قطر 2-1 في افتتاح خليجي 24

المنتخب الإماراتي يتقدم على اليمن بثنائية في الشوط الأول بـ خليجي 24

ترشيحاتنا

أخبار النادي الأهلي اليوم..خسارة في القدم واليد

كمين ومليون جنيه | قصة مقاول حاول الهرب من الطابق الرابع فسقط جثة هامدة بالخصوص

خطة في منتهى الذكاء.. الشرطة تفشل في ضبط مجرمين بسبب زحام البلاك فرايداي

ناصر عباس: طرد أيمن أشرف أمام النجم غير صحيح لهذا السبب

الجبالي: مرسي طلب نقل هيئة المحكمة إلى قصر الرئاسة لحلف اليمين | فيديو

30 نوفمبر ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جلد تعبان... طليقة على ربيع تشعل الـ سوشيال ميديا

زوجها أبيها السجين دون علمها.. طفلة يمنية 9 سنوات مطلوبة في بيت الطاعة.. فيديو

رانيا يوسف وأنغام بنفس الفستان.. من الأجمل ؟