الكويت يسعى للتأهل لنصف نهائي خليجي 24 أمام عمان

يسعى منتخب الكويت لضمان تأهله إلى الدور نصف النهائي بمسابقة كأس الخليج "خليجي 24" المقامة حاليًا في قطر عندما يواجه سلطنة عمان في الرابعة والنصف مساء اليوم بملعب "عبد الله بن خليفة"، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات.



وحقق منتخب الكويت بداية مثالية في بطولة كأس الخليج بعدما تغلب في الجولة الاولى على السعودية بثلاثية مقابل هدف، فيما سقط منتخب سلطنة عمان "حامل اللقب" في فخ التعادل السلبي مع البحرين.



ويتصدر منتخب الكويت جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، متفوقًا بفارق نقطتين على منتخبى سلطنة عمان والبحرين، بينما ظل رصيد منتخب السعودية خاليًا من النقاط.



ويتطلع منتخب الكويت لتحقيق الفوز الثاني على التوالي والوصول إلى النقطة السادسة من أجل ضمان التأهل إلى الدور نصف النهائي دون إنتظار مباراته الأخيرة مع البحرين، فيما يطمح منتخب سلطنة عمان لحصد النقاط الثلاث لتعزيز آماله في التأهل قبل مواجهة السعودية في الجولة الأخيرة.



ونجح منتخب الكويت فى استعادة ذاكرة الانتصارات بعد 5 مباريات متتالية لم يتذوق خلالها طعم الفوز فى بطولة كأس الخليج، وتعادل "الأزرق" فى مباراتين وخسر فى ثلاثة لقاءات ببطولة كأس الخليج، قبل أن يستعيد ذاكرة الانتصارات أمام السعودية.



وتحوم الشكوك حول مشاركة ثنائي منتخب الكويت بدر المطوع ومشاري غنام في مباراة اليوم بسبب الاصابة.