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رياضة

السعودية في مهمة صعبة أمام البحرين في خليجي 24

السبت 30/نوفمبر/2019 - 06:05 ص
السعودية والكويت
السعودية والكويت من مباراة الجولة الأولى
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محمد رشاد
يهدف منتخب السعودية إلى تحقيق فوزه الأول في بطولة كأس الخليج عندما يواجه البحرين في السابعة مساء اليوم بملعب "عبد الله بن خليفة" ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وحقق منتخب الكويت بداية مثالية في بطولة كأس الخليج بعدما تغلب في الجولة الاولى على السعودية بنتيجة 3 – 1، فيما سقط منتخب سلطنة عمان "حامل اللقب" في فخ التعادل السلبي مع البحرين.

ويتصدر منتخب الكويت جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، متفوقًا بفارق نقطتين على منتخبى سلطنة عمان والبحرين، بينما ظل رصيد منتخب السعودية خاليًا من النقاط.

ويدرك منتخب السعودية بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد أن أي نتيجة غير الفوز في مباراة اليوم قد تعد من مهمة "الأخضر" في الوصول إلى الدور نصف النهائي، بينما يتطلع منتخب البحرين لتعميق جراح نظيره السعودي بحصد النقاط الثلاث.

ويستعيد منتخب السعودية في مباراة اليوم لجهود العديد من لاعبيه بعدما تمت إراحة نجوم الهلال بطل دوري ابطال اسيا في مباراة الكويت بسبب الارهاق، حيث ينتظر أن تشهد التشكيلة الأساسية لـ"الأخضر" أمام البحرين عودة ياسر الشهراني للدفاع وسلمان الفرج وعبدالله عطيف وسالم الدوسري للوسط.

في المقابل، ضربت لعنة الإصابات صفوف منتخب البحرين قبل إنطلاق البطولة، حيث تأكد غياب اللاعب إسماعيل عبد اللطيف بعدما تعرض لإصابة خلال مشاركته في مباراة المحرق البحريني مع الاتحاد السكندري، في "إياب" ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية "البطولة العربية"، التي خسر فيها المحرق بهدف دون مقابل.
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