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فن

تريند الفن | 600 صورة من كواليس ختام مهرجان القاهرة.. رقصة جذابة بين خالد سليم ولقاء الخميسي

السبت 30/نوفمبر/2019 - 09:01 ص
خالد سليم ولقاء الخميسي
خالد سليم ولقاء الخميسي
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قسم الفن
نشر قسم الفن بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، مجموعة كبيرة من الأخبار، حقق بعضها قراءات عالية، وحصدت اهتمام آلاف القرّاء، من أبرزها:

400 صورة من الحفل الختامي للدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي
انتهت منذ قليل فعاليات الحفل الختامي للدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي أقيمت مساء أمس، الجمعة 29 نوفمبر، بدار الأوبرا المصرية، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع.

150 صورة من حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
توافد النجوم على السجادة الحمراء بدار الأوبرا المصرية؛ لحضور الحفل الختامي للدورة الـ 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، من بينهم المذيعة مفيدة شيحة، والفنان الشاب يوسف عثمان، ولا يزالون يستمرون في التوافد.

50 صورة من حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي | شاهد
بدأ بعض النجوم في التوافد إلى السجادة الحمراء بدار الأوبرا المصرية لحضور الحفل الختامي للدورة الـ 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، من بينهم المذيعة مفيدة شيحة، والفنان الشاب يوسف عثمان، ويستمر باقي النجوم في التوافد.

المهن الموسيقية: استقرار الحالة الصحية للفنان محمد فؤاد وعودته للمنزل خلال الساعات المقبلة
أكد طارق مرتضى، المتحدث الرسمى باسم نقابة الموسيقيين، أن الفنان هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية يتابع الحالة الصحية عقب تعرض الفنان محمد فؤاد إلى وعكة صحية.

شاهد.. برقصة جذابة.. لقاء الخميسي وخالد سليم يشعلان ختام مهرجان القاهرة السينمائي
أشعلت الفنانة لقاء الخميسي ختام مهرجان القاهرة السينمائي برقصة نارية مع الفنان خالد سليم خلال مشاركتها في حفل ختام فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 41.
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