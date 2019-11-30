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اقتصاد

27 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك اليوم السبت 30-11-2019

السبت 30/نوفمبر/2019 - 10:30 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
ارتفعت أسعار الأسماك خلال تعاملات اليوم، السبت 30-11-2019 في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستواه أمس، الجمعة.

وارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا ليتراوح بين 23 و27 جنيها.

وشهد سعر كيلو السمك البوري زيادة بقيمة 5 جنيهات، ليتراوح بين 45 و51 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 55 و65 جنيها.

وارتفع أيضا سعر كيلو الجمبري 20 جنيها، ليتراوح بين 300 جنيه و380 جنيها.
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