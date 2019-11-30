وفد دبلوماسي أمريكي يبدأ زيارة إلى كولومبيا بعد غد

يبدأ وفد دبلوماسي أمريكي زيارة إلى العاصمة الكولومبية بوجوتا بعد غد الاثنين وتستمر حتى 4 ديسمبر المقبل لحضور الاجتماع التشاوري لمعاهدة الدول الأمريكية للمساعدة التبادلية.



وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية - في تصريح لها - إن الوفد سيضم مايكل كوزاك القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون نصف الكرة الغربي بوزارة الخارجية ، وكارلوس تروجيلو سفير الولايات المتحدة لدى منظمة الدول الأمريكية.



وأضافت أنه من المقرر أن يلتقي مساعد وزير الخارجية كوزاك، خلال الزيارة، مع وزيرة الخارجية الكولومبية كلوديا بلوم لمناقشة مجموعة من القضايا الثنائية.