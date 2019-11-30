ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وفد دبلوماسي أمريكي يبدأ زيارة إلى كولومبيا بعد غد

السبت 30/نوفمبر/2019 - 09:19 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
يبدأ وفد دبلوماسي أمريكي زيارة إلى العاصمة الكولومبية بوجوتا بعد غد الاثنين وتستمر حتى 4 ديسمبر المقبل لحضور الاجتماع التشاوري لمعاهدة الدول الأمريكية للمساعدة التبادلية.

وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية - في تصريح لها - إن الوفد سيضم مايكل كوزاك القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون نصف الكرة الغربي بوزارة الخارجية ، وكارلوس تروجيلو سفير الولايات المتحدة لدى منظمة الدول الأمريكية.

وأضافت أنه من المقرر أن يلتقي مساعد وزير الخارجية كوزاك، خلال الزيارة، مع وزيرة الخارجية الكولومبية كلوديا بلوم لمناقشة مجموعة من القضايا الثنائية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمريكا تبعث دبلوماسياً إلى إسرائيل وسط تصاعد عدوان جيش الاحتلال على غزة

وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع نظيره الدنماركي تعزيز التعاون في أمن القطب الشمالي

مباحثات أمريكية يابانية حول إنشاء منطقة حرة في المحيط الهادئ

واشنطن تعلن دعمها لاحتجاجات إيران وتصف النظام بـ«الفاسد»

دبلوماسي أمريكي يقوم بجولة أوروبية لمناقشة التطورات في الشرق الأوسط

وزير الخارجية الأمريكي يبحث هاتفيا مع نظيرته الكورية الجنوبية التعاون بمنطقة المحيط الهادئ

ترشيحاتنا

كلمة خادعة.. خالد منتصر: البعض يسخدم الازدراء بداعي الدفاع عن الله| فيديو

أخبار التوك شو | خالد منتصر يكشف سر تخرج الإرهابيين في الكليات العلمية | هاني عازر: كنت ببيع جرايد وأقشر بصل

الإسماعيلي ضيفا ثقيلا على الاتحاد السكندري في الدوري اليوم

موعد مباراة مازيمبي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

الأختين الحلوين.. النجمات الشقيقات يتألقن في ختام مهرجان القاهرة السينمائى

فقدت نصف وزنها دون تدخل جراحى.. امرأة تعانى من 20 رطلًا جلدا زائدا.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بين الجرأة والأناقة والغرابة.. 20 إطلالة أثارت الجدل في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

رامي مالك حديث العالم بمشهد مؤثر في مسلسل Mr. Robot ضمن الأفضل لهذا الأسبوع

الأختين الحلوين.. النجمات الشقيقات يتألقن في ختام مهرجان القاهرة السينمائى