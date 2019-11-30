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رياضة

فرج عامر يكشف سبب ظلم النادي الأهلي إفريقيا

السبت 30/نوفمبر/2019 - 09:20 ص
لحظة طرد أيمن أشرف
لحظة طرد أيمن أشرف
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إسراء أشرف
علّق المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على هزيمة الأهلي أمام النجم الساحلي، في مستهل دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، على ملعب رادس.

وقال المهندس محمد فرج عامر، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الأندية التونسية هي صاحبة اليد العليا في جميع البطولات الإفريقية.

وأضاف "الأهلي يدفع ثمن صراع رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أحمد أحمد، والسكرتير العام السابق ابن الأهلي عمرو مصطفي مراد فهمي".

وكان أحمد أحمد، قام بعزل عمرو فهمي، السكرتير العام السابق، ونجل مصطفى مراد، السكرتير العام الأسبق، بعد اتهاماته لرئيس الكاف بالفساد.

وشهدت المباراة جدلًا تحكيميًا، حيث ترى إدارة النادي الأهلي، أن حكم اللقاء تعمد احتساب أخطاء غير صحيحة ضد الفريق، إلى جانب طرد المدافع أيمن أشرف بشكل غير مستحق.

وتلقى الأهلي، هزيمة أمام النجم الساحلي التونسي بهدف دون رد، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما أمس، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري الأبطال، في تونس.

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