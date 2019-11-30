المواد الغذائية: نشارك في مبادرة خفض الأسعار بالغرف التجارية بتقليل هامش الربح

قال أشرف حسني، عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إن صغار التجار يعملون على تقليل هوامش أرباحهم نظرا للمنافسة الكبيرة مع السلاسل والمولات.



وأضاف أشرف حسني أن السلاسل والمولات تمتلك قدرة كبيرة على التفاوض مع الموردين والمنتجين والحصول على السلع بأسعار مخفضة نظرا لأنها تتعاقد على كميات كبيرة جدا من السلع الأساسية، بالتالي تفرض شروطها على الموردين على عكس صغار التجار.



وأكد وجود منافسة في السوق يصب في صالح المستهلك، حيث يتسابق الجميع لإرضائه.



وكان مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي، رئيس غرفة القاهرة، دشن "مبادرة لخفض الأسعار" بعد إعلان عدد كبير من منتسبي الغرف التجارية في مختلف الأنشطة مساندتهم للمواطنين خلال الأيام القليلة الماضية بالتنازل عن جزء من هامش الربح لتنشيط المبيعات في ظل حالة الركود التي تسيطر على السوق مؤخرًا.