وفاة مدرس غرقا في انقلاب سيارته داخل ترعة بسوهاج

استقبل مستشفى طما المركزي بسوهاج، مدرس جثة هامدة إثر انقلاب سيارة ملاكي كان يقودها داخل ترعة.



تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إشارة من المستشفى المركزي بطما بوصول "ياسر. م. ا. ع" ٥٢ عاما مدرس ويقيم دائرة المركز جثة هامدة، إدعاء حادث سيارة، انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وبسؤال شقيقه "حمدي. م. ا. ع" ٦٠ عاما بالمعاش ويقيم بذات الناحية قرر بأنه خلال قيادة شقيقه سيارته الملاكي إختلت عجلة القيادة بيده، مما أدى لانقلابها بالترعة المجاورة على جانب الطريق ووفاته، ونفى الشبهة الجنائية.



حرر محضر بالواقعة، بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق" ولا توجد شبهة جنائية، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن.

