أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر اليوم السبت 30 -11- 2019

استعرض برنامج "8 الصبح"، اليوم، السبت 30 – 11- 2019، أسعار الخضراوات والفاكهة، وذلك من أجل تمكن أفراد الأسرة المصرية من التعرف على قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بشكل يومي.
وشهدت أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر استقرارًا خلال تعاملات، اليوم السبت 30 – 11- 2019، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.
وفيما يلي بيان تفصيلي بـ أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في مصر:
أسعار الخضراوات اليوم في مصر:
سجلت أسعار كيلو الطماطم اليوم 7 جنيهات
وشهدت أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر استقرارًا خلال تعاملات، اليوم السبت 30 – 11- 2019، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.
وفيما يلي بيان تفصيلي بـ أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في مصر:
أسعار الخضراوات اليوم في مصر:
سجلت أسعار كيلو الطماطم اليوم 7 جنيهات
سجلت أسعار كيلو الجزر 7 جنيهات
سجلت أسعار كيلو الكوسة 8 جنيهات
سجل سعر كيلو البطاطس 8 جنيهات
سجل سعر كيلو الفاصوليا 7 جنيهات
سجل كيلو البصل 4.5 جنيه
سجل سعر كيلو البطاطس 8 جنيهات
سجل سعر كيلو الفاصوليا 7 جنيهات
سجل كيلو البصل 4.5 جنيه
سجل كيلو الليمون 11 جنيه
سجلت الملوخية 3 جنيهات
أسعار الفاكهة اليوم في مصر:
سعر البرتقال السكرى 5 جنيهات للكيلو
سعر الليمون 11 جنيها للكيلو
سعر الجوافة بين 4 -7 جنيهات للكيلو
سعر الرمان 7 جنيهات للكيلو
سجلت الملوخية 3 جنيهات
أسعار الفاكهة اليوم في مصر:
سعر البرتقال السكرى 5 جنيهات للكيلو
سعر الليمون 11 جنيها للكيلو
سعر الجوافة بين 4 -7 جنيهات للكيلو
سعر الرمان 7 جنيهات للكيلو