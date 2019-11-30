أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر اليوم السبت 30 -11- 2019

أسعار الخضراوات اليوم في مصر:

سجلت أسعار كيلو الجزر 7 جنيهات

سجلت أسعار كيلو الكوسة 8 جنيهات

سجل سعر كيلو البطاطس 8 جنيهات

سجل سعر كيلو الفاصوليا 7 جنيهات

سجل كيلو البصل 4.5 جنيه

سجل كيلو الليمون 11 جنيه

سجلت الملوخية 3 جنيهات



أسعار الفاكهة اليوم في مصر:

سعر البرتقال السكرى 5 جنيهات للكيلو

سعر الليمون 11 جنيها للكيلو

سعر الجوافة بين 4 -7 جنيهات للكيلو

سعر الرمان 7 جنيهات للكيلو

استعرض برنامج "8 الصبح"، اليوم، السبت 30 – 11- 2019، أسعار الخضراوات والفاكهة، وذلك من أجل تمكن أفراد الأسرة المصرية من التعرف على قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بشكل يومي.وشهدت أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر استقرارًا خلال تعاملات، اليوم السبت 30 – 11- 2019، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.وفيما يلي بيان تفصيلي بـ أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في مصر:سجلت أسعار كيلو الطماطم اليوم 7 جنيهات