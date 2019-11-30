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برلمان

لم يتوقف لحظة عن العمل.. أنشطة النائب الراحل محمد بدوي دسوقي في آخر أيامه

السبت 30/نوفمبر/2019 - 10:39 ص
النائب الراحل محمد
النائب الراحل محمد بدوى دسوقى
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معتز الخصوصى
رصد "صدى البلد" آخر أنشطة النائب الراحل محمد بدوى دسوقى فى آخر أيامه قبل وفاته بأيام، حيث ساهم النائب الراحل فى استكمال حملة مكافحة ناقلات العدوى بجهاز الضباب بالمنيب فى شارع المدبح وشارع المدرسة وشارع والى والمدبح بالكامل.

كما ساهم أيضا فى الانتهاء من أعمال المكافحة الجوية بجهاز الضباب لناقلات العدوى بنطاق حى جنوب الجيزة فى شوارع المحطة وأم المصريين والمدبح و٦ أكتوبر وفرحات وسعد زغلول وكولدير والبحر الأعظم وربيع الجيزى والمدرسة ووالى والمدبح بالكامل.

وكان النائب الراحل محمد بدوى دسوقى، عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، وذلك إثر أزمة قلبية أثناء حفل زفاف ابنته.

وشغل الدسوقي عضوية لجنة النقل بمجلس النواب على مدار الأربع سنوات الماضية، وكانت له رؤى في تطوير المنظومة على جميع المستويات.

جاء ذلك في الوقت الذي تقدم أعضاء مجلس النواب بخالص العزاء لأسرته وأبناء دائرته، راجين له الرحمة والمغفرة.

ومن المقرر أن تقام جنازة النائب الراحل محمد بدوى دسوقى، عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، من مسجد بدوى بشارع البحر الأعظم، والعزاء بنفس العنوان.

وكان آخر منشورات النائب الراحل، تهنئة للمنتخب الأوليمبي يوم 17 نوفمبر الجاري، على الفوز بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتأهل لكأس العالم ٢٠٢٠ بطوكيو".

يشار إلى أن قانون مجلس النواب وضع الخاصة الإجراءات اللازم اتخاذها فى حال خلو مكان أحد الأعضاء المنتخبين، حيث تنص المادة "25" على أنه: "إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجرى انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المرشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر".

كما تنص المادة على أنه: "إذا كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليا، يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته، وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه".
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