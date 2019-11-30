ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عيار 18 يسجل 556 جنيها.. أسعار الذهب اليوم السبت 30 - 11 - 2019

السبت 30/نوفمبر/2019 - 09:36 ص
أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
Advertisements
كـريـم الـخـطـيـب
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم، السبت 30 - 11 – 2019.

وجاءت أسعار الذهب اليوم، السبت 30 - 11 – 2019 على النحو التالي:

سجلت أسعار الذهب عيار 24 سجل 757 جنيهًا للجرام من دون مصنعية.

سجلت أسعار الذهب عيار 21 سجل 655 جنيهًا للجرام من دون مصنعية.

وسعر جرام الذهب اليوم عيار 18 سجل 556 جنيهًا.

وسعر جرام الذهب اليوم عيار 14 سجل 436 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب 5255 جنيها.

وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اسعار الذهب فى مصر اليوم 12-11-2019

660 جنيها لجرام عيار 21.. أسعار الذهب اليوم السبت 16 نوفمبر 2019

أسعار الذهب اليوم الجمعة 22-11-2019

أسعار الذهب اليوم السبت 23 -11-2019

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 24-11-2019

تراجع 6 جنيهات.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 24 - 11 - 2019

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة .. اشتباكات عنيفة بين لاعبي الاهلي والنجم.. خبراء التحكيم يفتحون النار على حكم موقعة رادس

مي عمر الأبرز.. 5 فساتين مثيرة على الريد كاربت

نجم المقاولون: استحقينا الفوز على الجونة والنحاس لديه دائما خطط بديلة..فيديو

أهم الأخبار.. طليقة على ربيع تشعل الـ سوشيال ميديا.. البعوض أخطر مخلوق يهدد الإنسان.. محمد صلاح يقود ليفربول أمام برايتون

شاهد .. بفستان كحلي.. رقصة شيرين رضا على الريد كاربت

طلقت زوجتي وهي حامل.. هل يقع الطلاق؟ الإفتاء تجيب| فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بين الجرأة والأناقة والغرابة.. 20 إطلالة أثارت الجدل في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

رامي مالك حديث العالم بمشهد مؤثر في مسلسل Mr. Robot ضمن الأفضل لهذا الأسبوع

الأختين الحلوين.. النجمات الشقيقات يتألقن في ختام مهرجان القاهرة السينمائى