عيار 18 يسجل 556 جنيها.. أسعار الذهب اليوم السبت 30 - 11 - 2019

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم، السبت 30 - 11 – 2019.



وجاءت أسعار الذهب اليوم، السبت 30 - 11 – 2019 على النحو التالي:



سجلت أسعار الذهب عيار 24 سجل 757 جنيهًا للجرام من دون مصنعية.



سجلت أسعار الذهب عيار 21 سجل 655 جنيهًا للجرام من دون مصنعية.



وسعر جرام الذهب اليوم عيار 18 سجل 556 جنيهًا.



وسعر جرام الذهب اليوم عيار 14 سجل 436 جنيها.



وسجل سعر الجنيه الذهب 5255 جنيها.



وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب.