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أخبار العالم

تضاعف عجز الميزان التجاري التركي 4 مرات خلال عام

السبت 30/نوفمبر/2019 - 09:35 ص
صدى البلد
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عرفة البنداري
ارتفع عجز الميزان التجاري التركي، إلى ما يقرب من 4 أضعاف، حيث بلغ 1.808 مليار دولار في أكتوبر، مقابل 497 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي، بحسب مكتب الإحصاء التركي.

وأعلن مكتب الإحصاء التركي، تنامي عجز الميزان التجاري للبلاد بشكل كبير خلال أكتوبر، في ظل تراجع الصادرات والزيادة الكبيرة في حجم الواردات.

من جهته ذكر موقع "أحوال" التركي أن الصادرات التركية ومع احتساب المتغيرات الموسمية وعدد أيام العمل، انخفضت بنسبة 0.5 في المئة، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 3.6 في المئة، بأكتوبر مقارنة بالشهر السابق عليه.

ولا يزال الاقتصاد التركي يواجه تداعيات هبوط قيمة العملة التركية في العام الماضي، حيث فقدت قرابة 30 في المئة من قيمتها مقابل الدولار.

وتسببت أزمة العملة في تركيا بحدوث ركود، وكذلك في ارتفاع معدلات التضخم، وصعود معدل البطالة، وزادت من الضغوط على الشركات الخاصة المثقلة بالديون.

وارتفعت تكلفة التأمين على ديون تركيا السيادية ضد مخاطر التخلف عن السداد لأعلى مستوياتها خلال شهر أكتوبر الماضي، بعد أن شنت قوات تركية عملية برية في سوريا.
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