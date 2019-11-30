مفتي الجمهورية يتوجه إلى مسقط للمشاركة في "ندوة تطوير العلوم الفقهية"

توجه الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية إلى سلطنة عمان للمشاركة في أعمال ندوة "تطور العلوم الفقهية في عُمان"، في نسختها الخامسة عشرة، والتي تعقد أعماله بمسقط في الفترة من ١ - ٣ ديسمبر، تحت عنوان "فقه الماء في الشريعة الإسلامية أحكامه الشرعية وآفاقه الحضارية وقضاياه المعاصرة".



ومن المنتظر أن يلقي المفتي كلمة رئيسية في المؤتمر، كما يرافقه للمشاركة في الندوة الدولية الدكتور مجدي عاشور -المستشار العلمي والأكاديمي لفضيلة المفتي- حيث يشارك ببحث بعنوان: "فتاوى الماء في الفقه المالكي .. قراءة تحليلية".



ويدور موضوع الندوة حول الأصول الشرعية والأنظمة الإسلامية والفتاوى لفقه الماء، وقراءة التراث الإسلامي حوله، والقضايا القانونية والمستجدات المعاصرة وأحكام البحار.



ويشارك في هذه الندوة ٥٧ من كبار العلماء والفقهاء والمفتين ورجال القانون من عدد من الدول على رأسها مصر والجزائر، والمغرب، وسوريا، والبحرين، واليمن، والأردن، وإيران، والسعودية، ولبنان، وليبيا، وباكستان، والهند، والعراق، وروسيا الاتحادية، وإندونيسيا.