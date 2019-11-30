وزير بدولة عربية يطالب بفتح أراضي بلاده أمام كل اليهود

طالب وزير السياحة التونسي، روني الطرابلسي، بفتح بلاده أمام اليهود، مؤكدا أن السياسة لا علاقة لها بالدين.



وقال الطرابلسي، في حوار مع وكالة الأنباء الألمانية، إن 90% من الحجاج اليهود القادمين من إسرائيل هم من أصول تونسية، ولهم الحق في العودة إلى بلدهم والحصول على جوازات سفر لتسهيل دخولهم.



وأوضح أن قطاع السياحة في تونس سيواجه اختبارا صعبا العام المقبل، إذ يُخشى من أن تكون لتصريحات الرئيس الحالي، قيس سعيد، في حملته الانتخابية، بمنع دخول اليهود القادمين من إسرائيل بجوازات السفر الإسرائيلية إلى معبد الغريبة، تأثيرا على الاحتفالات السنوية في هذا المعبد اليهودي الواقع في جزيرة جربة التونسية السياحية.



وقال وزير السياحة التونسي إن: "السياسة لا دخل لها في الديانة، ويتعلق الأمر بحج وبممارسة شعائر دينية، ويجب أن نفتح الأبواب لكل اليهود"، مضيفا أن "الرئيس قال إنه ليس لديه مشكلة مع اليهود، لا أعتقد أن هذه المشكلة ستطرح في الأعياد الدينية في معبد الغريبة".



وزار العام الماضي حوالي 7 آلاف يهودي، من مختلف بلدان العالم، معبد الغريبة، بينهم 3 آلاف سائح قدموا من إسرائيل.



وحتى الشهر الحالي استقطبت تونس هذا العام أكثر من 8.3 مليون سائح، مع زيادة في العائدات المالية للقطاع بنسبة 38% مقارنة بالعام الماضي.



وأعلن وزير السياحة عن بداية تطبيق معايير موحدة مع الاتحاد الأوروبي في الفنادق التونسية، بدءا من عام 2020 في خطوة قد تعزز القطاع، إلى جانب تهيئة المناطق الأثرية للسياحة، وإحياء مشروع "طريق النبيذ" مع أوروبا.