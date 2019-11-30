لسبه على فيس بوك.. طالب يمزق جسد زميله بالمطواة ببنها

مزق طالب جسد زميله بسلاح أبيض "مطواة" لقيامه بسبه وشتمه على صفحات التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تم نقله لمستشفى بنها الجامعى، وتولت النيابة التحقيق.





تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم أحمد عبد المنعم، رئيس مباحث مركز شرطة بنها، بتلقيه إشارة من مستشفى بنها الجامعى بوصول المدعو "أحمد. م"، 18 سنة، طالب بالفرقة الأولى بكلية التجارة، مصابا بجرح طعنى نافذ بالجهة اليسرى، وتم حجزه لتلقى العلاج اللازم.





وذلك بسبب حدوث مشادة كلامية بينهما لوجود خلافات سابقة لتعدى كل منهما على الآخر بالسب والشتم على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك تطورت اليوم لمشاجرة قام على أثرها بالتعدى عليه بسلاح أبيض "مطواة"، محدثًا إصابته وفر هاربا.





بالانتقال والفحص وسؤال المصاب، اتهم المدعو "حمدى. ى"، 18 سنة، طالب بالصف الثالث الثانوى، بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته،تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة، وتم التحفظ عليه كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وتولت النيابة التحقيق.