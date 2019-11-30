تلفزيون إسرائيل: نتنياهو أصبح يشكل خطرا على تل أبيب

ذكرت القناة 13 العبرية، اليوم السبت، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، "بنيامين نتنياهو"، أصبح يشكل خطرًا على إسرائيل، ويمكن أن يمس بصورتها الخارجية؛ كونه مستعدًا للتضحية بحزب الليكود في سبيل بقائه على كرسي الحكم.





وقالت "دانة فايس"، محللة الشؤون السياسية في القناة، "إن استطلاعات الرأي تتحدث عن أن 43% من الرأي العام الإسرائيلي يطالب نتنياهو بالاستقالة، وهذا يعني أن الجمهور الإسرائيلي ليس مغيبًا عن ما يحصل من تطورات".





وتابعت: "حين أصف نتنياهو بأنه خطر على الدولة، فأنا لا أعتمد في مفرداتي على معلومات متناثرة هنا وهناك، بل إنني استمعت في الآونة الأخيرة إلى كلام مقلق جدا من أناس يتواجدون في قلب النقاشات القانونية والقضائية، يعترفون بأن نتنياهو كان خلال السنوات الماضية حذرا جدا في موضوعات الأمن، لا أقول أنه كان جبانا، لكنه تعامل في المسائل الأمنية بصورة أكثر عقلانية".





وأوضحت أنه "بعد أن حظيت إسرائيل بحرية عمل وحركة في سوريا وإيران بصورة غير مسبوقة، ها نحن نرى أن هذه الأعمال قد توقفت عشية الانتخابات، ولذلك فإنني أفكر كثيرا في الأمهات اللواتي سوف يرسلن أبناءهن الجنود غدا إلى قطاع غزة لتنفيذ عملية عسكرية، أخشى أن هناك حسابات غير نقية وليست نظيفة سوف تأخذهم هناك".





ونبهت إلى أنها حين سئلت هل يمكن لنتنياهو أن يذهب لقرارات عسكرية لإنقاذ نفسه من وضعه القانوني المتأزم، فقد نقلت عن مصدر مسئول أن هذه صفارة إنذار حقيقية، وهم قلقون من هذه الفرضية.





وقالت "فقد رأينا عشية الانتخابات السابقة في دورة سبتمبر كيف أن المستشار القانوني للحكومة أوقف في اللحظات الأخيرة قرارا لرئيس الحكومة بشأن تصعيد محتمل في غزة، لأن القرار اتخذ بصورة غير ملائمة، وربما ارتبط بالعملية الانتخابية".



