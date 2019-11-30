ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تلفزيون إسرائيل: نتنياهو أصبح يشكل خطرا على تل أبيب

السبت 30/نوفمبر/2019 - 10:45 ص
نتنياهو
نتنياهو
Advertisements
سمر صالح
ذكرت القناة 13 العبرية، اليوم السبت، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، "بنيامين نتنياهو"، أصبح يشكل خطرًا على إسرائيل، ويمكن أن يمس بصورتها الخارجية؛ كونه مستعدًا للتضحية بحزب الليكود في سبيل بقائه على كرسي الحكم. 

وقالت "دانة فايس"، محللة الشؤون السياسية في القناة، "إن استطلاعات الرأي تتحدث عن أن 43% من الرأي العام الإسرائيلي يطالب نتنياهو بالاستقالة، وهذا يعني أن الجمهور الإسرائيلي ليس مغيبًا عن ما يحصل من تطورات". 

وتابعت: "حين أصف نتنياهو بأنه خطر على الدولة، فأنا لا أعتمد في مفرداتي على معلومات متناثرة هنا وهناك، بل إنني استمعت في الآونة الأخيرة إلى كلام مقلق جدا من أناس يتواجدون في قلب النقاشات القانونية والقضائية، يعترفون بأن نتنياهو كان خلال السنوات الماضية حذرا جدا في موضوعات الأمن، لا أقول أنه كان جبانا، لكنه تعامل في المسائل الأمنية بصورة أكثر عقلانية". 

وأوضحت أنه "بعد أن حظيت إسرائيل بحرية عمل وحركة في سوريا وإيران بصورة غير مسبوقة، ها نحن نرى أن هذه الأعمال قد توقفت عشية الانتخابات، ولذلك فإنني أفكر كثيرا في الأمهات اللواتي سوف يرسلن أبناءهن الجنود غدا إلى قطاع غزة لتنفيذ عملية عسكرية، أخشى أن هناك حسابات غير نقية وليست نظيفة سوف تأخذهم هناك". 

ونبهت إلى أنها حين سئلت هل يمكن لنتنياهو أن يذهب لقرارات عسكرية لإنقاذ نفسه من وضعه القانوني المتأزم، فقد نقلت عن مصدر مسئول أن هذه صفارة إنذار حقيقية، وهم قلقون من هذه الفرضية. 

وقالت "فقد رأينا عشية الانتخابات السابقة في دورة سبتمبر كيف أن المستشار القانوني للحكومة أوقف في اللحظات الأخيرة قرارا لرئيس الحكومة بشأن تصعيد محتمل في غزة، لأن القرار اتخذ بصورة غير ملائمة، وربما ارتبط بالعملية الانتخابية". 

وختمت بالقول: "نتنياهو بات يشكل خطرا على (إسرائيل)، أنظر معي من يهاجم المؤسسة القانونية والقضائية والشرطية، إنه رئيس الحكومة نفسه، وابنه، ومستشاروه، لا يعقل أن صورة (إسرائيل) في العالم الخارجي التي عمل نتنياهو طويلا على تحسينها، يتم الإساءة إليها منه شخصيا لاعتبارات ذاتية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محللون عسكريون إسرائيليون: تل أبيب ضعيفة وسياستها تجاه إيران فاشلة

إسرائيل اليوم.. تعيين وزير للدفاع بدون خلفية عسكرية والجيش ينتفض ضده.. نتنياهو يتجه لـ انتخابات ثالثة وجانتس يهاجمه.. وتحالف الليكود مع حزب اليمين الجديد يخدم مصالح بيبي بهذه الطريقة

بعد ضرب نتنياهو بالصورايخ.. كواليس قرار إسرائيل باغتيال أبو العطا

أول تعليق من نتنياهو على اغتيال بهاء أبو العطا

غزة تقاوم القصف.. نتنياهو أعلن الحرب حتى يشكل الحكومة بعد فشله مرتين.. المقاومة ضربت تل أبيب بـ 260 صاروخا.. إصابة 41 إسرائيليا والمئات بالمخابئ.. وتوقعات باستمرار التصعيد عدة أيام

جرافات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بشكل محدود جنوب قطاع غزة

ترشيحاتنا

شاهد .. بفستان كحلي.. رقصة شيرين رضا على الريد كاربت

وائل جمعة: الحكم أفسد مباراة الأهلي والنجم الساحلي

رانيا يوسف وأنغام بنفس الفستان.. من الأجمل ؟

أهم الأخبار.. طليقة على ربيع تشعل الـ سوشيال ميديا.. البعوض أخطر مخلوق يهدد الإنسان.. محمد صلاح يقود ليفربول أمام برايتون

موقف إنساني.. نجوم الفن يلبون طلب متحدي الإعاقة على الريد كاربت.. فيديو

بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بين الجرأة والأناقة والغرابة.. 20 إطلالة أثارت الجدل في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

رامي مالك حديث العالم بمشهد مؤثر في مسلسل Mr. Robot ضمن الأفضل لهذا الأسبوع

الأختين الحلوين.. النجمات الشقيقات يتألقن في ختام مهرجان القاهرة السينمائى