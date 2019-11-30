السيسى لـ مصدري الغاز: تطلعات شعوبنا تدفعنا للتكاتف لتحقيق آمالهم وطموحاتهم.. يتصدر نشرة صباح البلد

استعرضت الإعلاميتان رشا مجدي ولميس سلامة، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم، السبت 30 -11 -2019.
وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:
"صدى البلد"
السيسى لـ مصدري الغاز: تطلعات شعوبنا تدفعنا للتكاتف لتحقيق آمالهم وطموحاتهم
"مبتدأ"
مصر تفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية الفئة C
"المصري اليوم"
الإسكان: وحدات لأسر الشهداء ومصابى العمليات الإرهابية
"الأهرام"
ارتفاع صادرات مصر الزراعية لأكثر من 5 ملايين طن
"أخبار اليوم"
السفارة المصرية بالرياض تطلق حملة طيبة للتطعيم ضد الإنفلونزا
"الوفد"
القوى العاملة تطلق وحدات متنقلة جديدة لتدريب الشباب بـ4 محافظات
وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:
"صدى البلد"
السيسى لـ مصدري الغاز: تطلعات شعوبنا تدفعنا للتكاتف لتحقيق آمالهم وطموحاتهم
"مبتدأ"
مصر تفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية الفئة C
"المصري اليوم"
الإسكان: وحدات لأسر الشهداء ومصابى العمليات الإرهابية
"الأهرام"
ارتفاع صادرات مصر الزراعية لأكثر من 5 ملايين طن
"أخبار اليوم"
السفارة المصرية بالرياض تطلق حملة طيبة للتطعيم ضد الإنفلونزا
"الوفد"
القوى العاملة تطلق وحدات متنقلة جديدة لتدريب الشباب بـ4 محافظات