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توك شو

السيسى لـ مصدري الغاز: تطلعات شعوبنا تدفعنا للتكاتف لتحقيق آمالهم وطموحاتهم.. يتصدر نشرة صباح البلد

السبت 30/نوفمبر/2019 - 10:44 ص
نشرة صباح البلد
نشرة صباح البلد
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قسم التوك شو
استعرضت الإعلاميتان رشا مجدي ولميس سلامة، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم، السبت 30 -11 -2019.

وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:

"صدى البلد"
السيسى لـ مصدري الغاز: تطلعات شعوبنا تدفعنا للتكاتف لتحقيق آمالهم وطموحاتهم

"مبتدأ"
مصر تفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية الفئة‎ C ‎‏

"المصري اليوم"
الإسكان: وحدات لأسر الشهداء ومصابى العمليات الإرهابية

"الأهرام"
ارتفاع صادرات مصر الزراعية لأكثر من 5 ملايين طن

"أخبار اليوم"
السفارة المصرية بالرياض تطلق حملة طيبة للتطعيم ضد ‏الإنفلونزا

"الوفد"
القوى العاملة تطلق وحدات متنقلة جديدة لتدريب الشباب بـ4 ‏محافظات
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