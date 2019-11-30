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أخبار البلد

تنظيم داعش اتجه نحو حرب العصابات مرصد الإفتاء يدين حادث لندن الإرهابي

السبت 30/نوفمبر/2019 - 10:38 ص
مرصد الإفتاء يدين
مرصد الإفتاء يدين حادث لندن الإرهابي
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محمود الجلاد
أدان مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية الهجوم الإرهابي الغادر الذي نفذه أحد الأشخاص باستخدام سكين على جسر لندن وسط العاصمة البريطانية لندن، وقد أودى بحياة شخصين بالإضافة إلى منفذ الهجوم.

وأكد المرصد أن هذا العمل الإرهابي منافٍ للفطرة الإنسانية ولجميع القيم والشرائع السماوية، مؤكدًا أن الإرهاب لا دين له ولا وطن، وأن كل المجتمعات والدول في مرمى نيرانه الخبيثة، وعلى المجتمع الدولي محاربة كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب بجميع ألوانه وشعاراته.

وأشار المرصد إلى أن التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم داعش الإرهابي اتجه نحو حرب العصابات والعمل السري والحروب السيبرانية بعد هزيمته العسكرية في معاقله، وأن هذا النوع من المواجهة يحمل الكثير من الخطورة نظرًا لصعوبة ملاحقة العناصر الإرهابية وتحديد أهدافها المتوقعة والمحتملة، كما أن هذه الأجواء تشهد نشاطًا كبيرًا للخلايا النائمة والذئاب المنفردة لتكون في طليعة المواجهة.

ودعا المرصد في ختام بيانه إلى ضرورة تكثيف الجهود في سبيل تجفيف منابع الإرهاب والتطرف، والتصدي إلكترونيًّا للجماعات والتنظيمات الإرهابية وحرمانها من الحصول على عناصر جديدة من خلال الدعايات المضللة والكاذبة لتلك التنظيمات.
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