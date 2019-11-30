لميس سلامة تستعرض أبرز ما يقدمه منتدى شباب العالم هذا العام.. فيديو

قالت الإعلامية لميس سلامة، إنه سينطلق حدث هام ينتظره الشباب كل عام، وهو منتدى شباب العالم، مشيرا إلى أن أياما قليلة تفصلنا عن انطلاق هذا الحدث المهم.



وأضافت لميس سلامة، في برنامجها «صباح البلد»، الذي تقدمه مع الإعلامية رشا مجدي، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، أن منتدى شباب العالم هذا العام لن يكون مجرد منصة يلتقي من خلالها شباب العالم أو عدد من الجلسات وورش العمل فقط.



وأوضحت الإعلامية لميس سلامة، أن المنتدى العالمي هذا العام سيشهد العديد من الفعاليات التي تؤكد قدرة الشباب على التعبير عن أنفسهم، وكذلك تقديم نماذج ناجحة من الشباب ملهمة في كل المجالات.



وأكدت لميس سلامة، أنه تم إطلاق فيديو قصير على البوابة الرسمية لمنتدى شباب العالم باللغة الإنجليزية لدعوة شباب العالم لحضور المنتدى، وسرد قصص نجاحهم.



وأشارت الإعلامية لميس سلامة، إلى أن الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم كتبت أيضا أن "كل شخص لديه قصة تستحق أن تحكى، قصص الحب والأمل والأحلام وحتى الفشل، أشعل حماسك واكتب قصتك الخاصة.. العالم كله أذن صاغية".

