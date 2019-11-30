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تكنولوجيا

دون علم المستخدمين.. Facebook يعمل على تطوير ميزة سرية

السبت 30/نوفمبر/2019 - 02:00 م
Facebook
Facebook
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شيماء عبد المنعم
يعمل عملاق وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك "Facebook"، على تطوير ميزة خاصة بتطبيقها، شبيهة بخاصية توفرها عبر تطبيق مشاركة الصور والفيديوهات المملوك لها "إنستجرام"، والتي تتيح للمستخدمين إخفاء تعليقات الآخرين دون علمهم.

وكشفت صحيفة "ذي صن" البريطانية، أن أداة "التقييد" الجديدة، متاحة بالفعل لمستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، والتي قد تندرج ضمن ميزات تطبيق "فيسبوك" الرئيسي أيضًا.

وقد أطلق موقع مشاركة الصور والفيديوهات "إنستجرام" الميزة هذه لمكافحة التنمر على المنصة في شهر أكتوبر الماضي، وتسمح هذه الميزة بحظر التعليقات "سرا" دون علم المستخدمين، حيث لن تكون مرئية لأي مستخدم آخر غير الشخص الذي كتبها.

وسألت الصحيفة البريطانية؛ مديرة المنتج في عملاق المواقع الاجتماعية، نامراتا بوستروم، عما إذا كانت ميزة التقييد Restrict ستكون متاحة على فيسبوك.

وقالت نامراتا: "نريد أن نرى كيف يتصرف المستخدمون، وكيف يستخدمها الناس، ومدى فعاليته، وننظر في كيفية تطبيق الميزة على فيسبوك لم نتخذ القرار بعد، ولكننا على يقين من أننا سنشارك القرار".

ولدى موقع فيسبوك أكثر من ضعف المستخدمين النشطين شهريا في "إنستجرام"، لذا قد يبدو غريبا جدا أن ميزة "التقييد" وصلت أولا لمنصة مشاركة الصور، ولكن "فيسبوك" تقول: "إن السبب في ذلك هو أن إنستجرام يضم قاعدة مستخدمين أصغر سنا، حيث يكون للتنمر تأثير كبير بشكل غير متناسب بينهم".
دون علم المستخدمين.. Facebook يعمل على تطوير ميزة سرية
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