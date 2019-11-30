عضو برجال الأعمال يقترح إنشاء شركة مصرية لجلب العملة الصعبة

طالب المهندس سهل الدمراوي، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، بضرورة تحرك رجال الأعمال إلى دول الخارج لإنشاء مشروعات مختلفة لجلب العملة الصعبة للبلاد.



وأضاف الدمراوي، أن مصر تمتلك كافة المقومات لتنفيذ ذلك ولكن يتطلب التنظيم والعمل بطريقة العمل الجماعي تحت مظلة ومساندة أجهزة الدولة وليس العمل الفردي الذي لم يحقق خلال العقود الماضية سوي الفتات.



وأوضح أن العديد من الدول بحاجة ماسة إلى الخبرات المصرية في العديد من المجالات، مقترحا انشاء شركة مصرية عملاقه لكل قطاع علي حدة تضم أفضل الشركات والمتخصصين في ذلك القطاع مع تواجد حقيقي للجهاز المصرفي المصري وكذا وزارة الخارحية للتنسيق مع مكاتب التمثيل التجاري وتحت رعاية الحكومة المصرية؛ ويتم تكوين الشركة كشركة مساهمة بين الدولة والقطاع الخاص ويتم إدارتها بفكر القطاع الخاص.



وأكد الدمراوي، أن لديه المعلومات الكافية لاحتياجات العديد من الدول الافريقية وكذا العديد من دول شرق اسيا وكذا العديد من الدول شرق اوربا.



واكد أنه مستعد للتعاون بهذه الطريقة مع الجهات المعنية مثل البنك المركزي وصندوق مصر السيادي لتحقيق مكاسب لا تقل عن 20 مليار دولار سنويا برأس مال لن يتعدي الثلاث مليارات.



وناشد الدمراوي، الجهات المسؤلة بالدولة لتبني هذه المبادرة، وتكون بداية الانطلاق عبر دول القارة الإفريقية التي تعدي سكانها المليار نسمه.

