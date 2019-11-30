الزعيم عادل إمام يرقص في عيد ميلاد ابنه رامي.. شاهد

عرضت الإعلامية لميس سلامة، لقطات مصورة لرقصة الزعيم عادل إمام في عيد ميلاد ابنه رامي إمام.



وعلقت الإعلامية لميس سلامة، في برنامجها «صباح البلد» الذي تقدمه مع الإعلامية رشا مجدي، والمذاع على فضائية «صدى البلد» قائلة: "ماحدش هيحبك تنجح قد أبوك".



وأوضحت الإعلامية لميس سلامة، أن هذه الجملة كلماتها بسيطة إلا أن هذه الجملة لها معنى كبير جدا في نفوسنا.



وأكدت أن فيديو الزعيم عادل امام في عيد ميلاد ابنه رامي امام، لقى إعجاب الكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.



وظهر الفنان عادل إمام محتضنا ابنه رامي خلال حفل عيد ميلاده، ورقص الزعيم تعبيرا عن فرحته بعيد ميلاد ابنه رامي إمام.

