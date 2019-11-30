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برلمان

برلمانى:غادة والى أدارت وزارة التضامن مثل الساعة السويسرية

السبت 30/نوفمبر/2019 - 01:46 م
الدكتورة غادة والى
الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي
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فريدة محمد
وجه النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب والأمين المساعد للشئون البرلمانية، بحزب مستقبل وطن تحية قلبية للدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى لحرصها وإخلاصها فى ممارسة مهام منصبها بكل حرفية ومهنية حتى مع موعد اقترابها من ممارسة عملها فى منصبها رفيع المستوى بالأمم المتحدة كوكيل للسكرتير العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية فى فيينا.

وقال "أبو جاد" فى بيان له أصدره اليوم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كسب الرهان عندما أعطى الثقة الكاملة لعظيمات مصر فى تولى المناصب والمواقع القيادية فى مختلف مؤسسات الدولة، مؤكدا أن يشفق على من سيتولى منصب وزير التضامن الاجتماعى بعد الدكتورة غادة والى سواء كان رجلا أو سيدة ولكن حظه أن الدكتورة غادة والى تدير وزارة التضامن الاجتماعى كالساعة السويسرية، ونجحت بكل كفاءة واقتدار فى أن تجعل هذه الوزارة من أكفأ وأنجح الوزارات الخدمية بالحكومة، وذلك من خلال اسلوبها الرائع والناجح فى الإدارة بأسلوب علمي ومهني رفيع المستوى.

وأعرب النائب عن ثقته في أن الدكتورة غادة والى ستجعل علم واسم مصر فى عنان السماء فى إدارتها لمنصبها الأممي الجديد وسوف تحقق نجاحات كبيرة وغير مسبوقة وستحقق نجاحات كبيرة لصالح البشرية جمعاء فى مواجهة المخدرات والجريمة والإرهاب على المستوى الدولى.

وأكد أن الدكتورة غادة والى لا تعرف سوى لغة واحدة وهى لغة العمل والإخلاص وتحقيق النجاح.
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