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محافظات

محافظ الفيوم الجديد: لا مكان لمقصر أو مهمل

السبت 30/نوفمبر/2019 - 12:11 م
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود
وصل منذ قليل الدكتور أحمد عبد الله الأنصاري، محافظ الفيوم، إلى مكتبه بديوان عام المحافظة يرافقه الدكتور محمد عماد عبد القادر نائب المحافظ.

وكان في استقبالهما اللواء عبد القادر النوري سكرتير عام المحافظة والسكرتير العام المساعد وعدد من مديري الإدارات المختلفة بالديوان العام ، 

كما التقى الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم بعدد من الجهاز التنفيذي وبعض العاملين بالمحافظة، وتعرف إليهم وعلى الأعمال التى يقومون بها.

وأكد الأنصاري لمديرية الادارات والعاملين ، أن شاغله الأول هو خدمة المواطن، وأن تكليفات الرئيس للجميع هى خدمة المواطن ، وإنجاز العمل ، ولا مكان بيننا لأى مقصر أو مهمل فى عمله .
محافظ الفيوم الجديد: لا مكان لمقصر أو مهمل
محافظ الفيوم الجديد: لا مكان لمقصر أو مهمل
محافظ الفيوم الجديد: لا مكان لمقصر أو مهمل
محافظ الفيوم الجديد: لا مكان لمقصر أو مهمل
محافظ الفيوم الجديد: لا مكان لمقصر أو مهمل
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