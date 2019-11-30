أمير كراراة برفقة مجموعة من نجون الفن.. تعرف على السبب

نشر الفنان أمير كرارة، صورة جديدة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.وظهر أمير كرارة برفقة مجموعة من نجوم الفن بأحد المطاعم الشهيرة بالقاهرة منهم: الفنان ياسر جلال، فتحى عبدالوهاب، محمد رجب.وعلق أمير كرارة على الصورة: "الرجولة و الجدعنة و القلب الطيب".ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعى أمير كرارة، وجاءت أبرز التعليقات: ياريت يجمعوا عمل، احلى ناس، العظمة فى صورة.ويشارك أمير كرارة فى السباق الرمضانى 2020 بمسلسل "الاختيار"، والذى تدور أحداثه حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏