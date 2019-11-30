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فن

أمير كراراة برفقة مجموعة من نجون الفن.. تعرف على السبب

السبت 30/نوفمبر/2019 - 12:11 م
صدى البلد
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شروق حمدى
نشر الفنان أمير كرارة، صورة جديدة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهر أمير كرارة برفقة مجموعة من نجوم الفن بأحد المطاعم الشهيرة بالقاهرة منهم: الفنان ياسر جلال، فتحى عبدالوهاب، محمد رجب.

وعلق أمير كرارة على الصورة: "الرجولة و الجدعنة و القلب الطيب".

ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعى أمير كرارة، وجاءت أبرز التعليقات: ياريت يجمعوا عمل، احلى ناس، العظمة فى صورة.

ويشارك أمير كرارة فى السباق الرمضانى 2020 بمسلسل "الاختيار"، والذى تدور أحداثه حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏
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