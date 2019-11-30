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حوادث

ضبط عاطل وجواهرجي وراء سرقة 11 شقة بالإسكندرية

السبت 30/نوفمبر/2019 - 12:16 م
ضبط عاطل وجواهرجي
ضبط عاطل وجواهرجي وراء سرقة 11 شقة بالإسكندرية
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أحمد عبد العزيز
تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية من ضبط عاطل وصاحب محل مشغولات ذهبية كونا تشكيلا عصابيا تخصص في ارتكاب حوادث سرقة الشقق السكنية ليلًا بأسلوب المفتاح المصطنع.

وردت معلومات لضباط إدارة البحث الجنائي بالإسكندرية تفيد قيام عاطل وصاحب محل مشغولات ذهبية، لهما معلومات جنائية مسجلة، بتكوين تشكيل عصابى لسرقة المساكن بأسلوب المفتاح المصطنع.

أكدت التحريات صحة المعلومات وقيام المتهم الأول بارتكاب وقائع السرقة، بينما يقوم الآخر صاحب محل المشغولات الذهبية بالتصرف في المسروقات بالبيع لدى عملائه.

وعقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام، ألقي القبض على المتهمين، واعترفا في التحقيقات بارتكاب حوادث سرقة 11 شقة سكنية بدوائر أقسام شرطة "باب شرقي، أول المنتزه، أول الرمل، سيدي جابر".

أرشد المتهمان عن جميع المسروقات والتي قدرت قيمتها بنحو 2 مليون جنيه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.
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