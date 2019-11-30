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للرياضيين.. فوائد صحية لممارسة تمارين الإحماء والتمدد

السبت 30/نوفمبر/2019 - 12:30 م
للرياضيين.. فوائد
للرياضيين.. فوائد صحية لممارسة تمارين الإحماء والتمدد
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آية التيجي
كشفت دراسة حديثة أجريت مؤخرا من قبل باحثين من جامعة لا تروب في ملبورن بأستراليا، أن تمارين التمدد والاستريتش، يمكن أن تحسن من أداء الرياضيين الذين يمارسون الجري، وتقلل خطر الإصابات.

وأفاد الباحثون بأنه يمكن أن تساعد عملية الإحماء النشطة في أداء الرياضيين الذين يمارسون رياضة الجري، والتدريب التدريجي يمكن أن يقلل من خطر الإصابات .

وأضاف الباحثون أن ممارسة تمارين الإحماء والتمدد يمكن أن تساعد في الحفاظ على مرونة المفاصل، وتساعدهم على الأداء بشكل أفضل.

وقال جيمس ألكسندر، من جامعة لا تروب في ملبورن في أستراليا: "يمكن أن تقلل تمارين الإحماء والتمدد من إدارة مخاطر الإصابات الرياضية، والوقاية منها، والأداء بشكل أكثر قوة".

وأضاف ألكسندر أنه يجب ممارسة تمارين الإحماء لمدة لا تقل عن 30 دقيقة، على أن تكون تمارين تمدد العضلات الثابتة، أو إطالة العضلات، وذلك حتى يقلل من الإصابات الرياضية.

ولاحظ الباحثون المشاركون في الدراسة أن التمدد يمكن أن يحسن نطاق الحركة المشتركة، ويساعد العدائين على الاسترخاء بعد الجري.
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