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هل عاد محمد فؤاد لمنزله واستقرت حالته؟.. المهن الموسيقية ترد

السبت 30/نوفمبر/2019 - 12:19 م
محمد فؤاد
محمد فؤاد
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شيرين عادل
قال طارق مرتضى، المتحدث الرسمى باسم نقابة الموسيقيين، إن حالة الفنان محمد فؤاد كانت عبارة عن إغماء وارتفاع حاد فى ضغط الدم نتيجة لضغوط العمل، وذلك خلال تصوير أحد المشاهد من مسلسله الجديد.

وكشف طارق مرتضى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباحك مصرى، والمذاع عبر فضائية MBC مصر، أن الفنان محمد فؤاد بمجرد أن أصابه الإغماء تم نقله على الفور لغرفة الطوارئ أمس "الجمعة"، وقام الفريق الطبي بعمل الأشعة له ورسم القلب، وقياس ضغط الدم.

وأوضح طارق مرتضى، إن الفنان محمد فؤاد بعدما قام الفريق الطبى بعمل جميع الأشعة الطبية لحالته الصحية نقل لغرفة الملاحظة وظل بها ساعات وبعدما اطمأن الأطباء على حالته قرروا عودة الفنان محمد فؤاد لمنزله.

وأكد طارق مرتضى، أن الفنان هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية فى أمريكا يحيى إحدى الحفلات الموسيقية، لافتا إلى أنه بمجرد علمه بالحالة الصحية للفنان محمد فؤاد تابع مع شقيق الأخير ومع مدير فرقته الموسيقية وعرض عليهما تسخير جميع الإمكانيات لمحمد فؤاد، قائلا: "قالهم كل الإمكانيات تحت أمر فؤاد"، خاصة وأن الأخير نجم من نجوم الصف الأول الغنائى فى مصر.

وقد تعرض الفنان محمد فؤاد لأزمة صحية أمس الجمعة، وتم نقله إلى طوارئ مستشفى دار الحكمة، ومنها إلى العناية المركزة بمستشفى خاص، لوضع التقرير النهائي واكتشاف سبب الأزمة.


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