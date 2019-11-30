بقيمة 49 مليون دولار.. هاكرز يسرقون عملة Etherium

فقدت المنصة الكورية الجنوبية لتبادل العملات الرقمية المشفرة أوبيت Upbit، ما قيمته 49 مليون دولار من عملتها الرقمية المشفرة، وهو ما أكدته المنصة عبر بيان رسمي على موقعها الإلكتروني.





ووفقا لما ذكره موقع "mashable" الأمريكي، أكدت منصة أوبيت Upbit لتبادل العملات الرقمية، أن 342 ألف قطعة من عملة إثيريوم Etherium بقيمة 49 مليون دولار تم نقلها من محفظتها إلى محفظة مجهولة في 27 نوفمبر الجاري.





وقال "Lee Seok-woo"، الرئيس التنفيذي لشركة Upbit، في منشور بالمدونة: "إن أحد المتسللين المجهولين قام بنقل الإثيريوم من محفظة Upbit إلى محفظته في حوالي الساعة 1 ظهرًا في 27 نوفمبر بالتوقيت المحلي".





وأوقفت المنصة الكورية الجنوبية جميع الودائع والسحوبات المشفرة بسرعة كإجراء احترازي، ونقلت جميع الأصول إلى محافظ باردة غير متصلة بالإنترنت لا يمكن مهاجمتها.





وقالت Upbit: إنها ستغطي فورًا عملة إثيريوم Etherium المفقودة بأصولها الخاصة، ولكن الأمر سيستغرق أسبوعين قبل أن تستأنف الودائع والسحوبات وتعود الخدمات إلى طبيعتها.





وشجعت المنصة أعضاء مجتمع العملات الرقمية المشفرة لحظر الودائع من المحفظة المخالفة، والتي ليس لديها معلومات تؤدي إلى تحديد مالكها.





ولكن تشك الشركة في مجموعة واسعة من المحتمل قيامهم بهذه العملية، بحيث قد يكون المسؤول عن السرقة منظمات إجرامية تقليدية عبر الإنترنت، أو عملًا داخليًا من داخل المنصة أو دولًا قومية تعاني من ضائقة مالية بسبب العقوبات وتأمل في تمويل خزينتها.



