أسرار عبقرية موسيقار الأجيال في ندوة بقصر ثقافة الأنفوشي

عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة ندوة بعنوان "أسرار عبقرية موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب" بقصر ثقافة الأنفوشي بفرع الإسكندرية، تحدث خلالها كل من الدكتور حسن محمود ومرسى ياقوت وإبراهيم السيد، عن تاريخ الموسيقى والغناء فى بدايات القرن العشرين في مصر والمنطقة العربية، وكيف تربع عبد الوهاب على العرش لمدة سبعين عاما، إلى جانب مناقشة عدد من أعماله منها جفنه على الغزل، كل ده كان ليه ويا مسافر وحدك.





وعقد نادي تكنولوجيا المعلومات محاضرة بعنوان "كيف نحمي بياناتنا"، تحدثت خلالها المهندسة داليا سامح عن مفهوم الفيروس وآلية عمله والمشاكل التي يسببها للكمبيوتر، والخطوات الواجب اتباعها لحماية البيانات.



