الاثنين.. التخطيط القومى يطلق الإصدار الرابع من تقرير التنمية العربية

يطلق معهد التخطيط القومى -الذراع البحثية لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري- الإصدار الرابع من تقرير التنمية العربية "المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصادات العربية – دور جديد لتعزيز التنمية المستدامة " وذلك يوم الاثنين الموافق 2 ديسمبر 2019 بمقر معهد التخطيط القومي.

ويعتبر التقرير باكورة تعاون بين معهد التخطيط القومي والمعهد العربي للتخطيط في دولة الكويت، وهو التعاون الذى يمثل نموذجًا يحتذى به على المستوى العربي.

ويتناول التقرير قضية هامة من قضايا التنمية العربية، حيث يدرك كافة المعنيين بقضايا التنمية في الوطن العربي والعالم الدور الحاكم الذى تلعبه المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في تعزيز فرص التنمية المستدامة.





ويقدم التقرير صورًا متنوعة من أبعاد هذا الدور الهام في الدول العربية والدول المتقدمة والنامية على حد سواء.



