انفجار 3 عبوات ناسفة في كركوك

انفجرت 3 عبوات ناسفة، اليوم السبت، في محافظة كركوك بالعراق، بحسب ما أفادت قناة السومرية العراقية.





ونقلت القناة عن مصدر أمني قوله إن عبوة ناسفة انفجرت في سوق أحمد الأغا فيما انفجرت عبوة أخرى بالقرب من شارع أطلس في المحافظة، ما ادى الى اصابة شخصين بجروح.



وأشار المصدر الأمني إلى أن عبوة ثالثة انفجرت في محافظة كركوك، مبينا أن الحصيلة ارتفعت الى 16 جريحا.



وقال المصدر إن "عبوة ناسفة ثالثة انفجرت اليوم، بالقرب من جسر الرشيد جنوب كركوك".



في سياق آخر، أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية عن صدور أوامر جديدة بحق مسؤولين كبار بتهم تتعلق بشبهات فساد.



وأفادت مصادر أمنية عراقية بإصابة 8 أشخاص خلال مواجهات بين قوات الأمن والمحتجين قرب قيادة شرطة ذي قار.



وكان رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، أعلن، أمس، أنه سيرفع استقالته إلى البرلمان العراقي، استجابة لطلب المرجعية الشيعية في العراق، ودرءا لانزلاق العراق إلى دوامة العنف.

